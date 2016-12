FÊTES DE FIN D'ANNÉE : Précautions à prendre pour réduire les risques d’incendie

En cette période de fêtes, les Mauritius Fire and Rescue Service (MFRS) invitent le public à prendre les précautions nécessaires pour réduire les risques d’incendie. Avec les décorations lumineuses, les barbecues et autres pétards, la vigilance est en effet de mise.

Même après Noël, les sapins décorés resteront dans plusieurs maisons. Pour minimiser les risques d’incendie et de blessures, il serait préférable d’installer le sapin loin de toute source de feu et du téléviseur. Veillez à ce que l’arbre n’obstrue aucune sortie. Vérifiez si les prises électriques ne sont pas endommagées. Il faut aussi vérifier si les câbles électriques ne sont pas bloqués sous un tapis ou autre. Positionnez les globes décoratifs de manière à ce qu’ils ne soient pas en contact direct avec les objets de décoration ou des objets en papier. Éteignez toutes les lumières décoratives avant d’aller au lit ou avant de quitter la maison. Tout contact électrique peut engendrer un risque d’incendie… Autant d’indications fournies par les Mauritius Fire and Rescue Service (MFRS).

S’agissant des décorations et autres cartes de souhaits, le MFRS recommande de ne pas les placer près des bougies. Celles-ci devraient être éloignées des rideaux et d’autres objets combustibles. « Quand les bougies sont allumées, gardez-les fermement debout dans un support approprié. Posez-les toujours sur une surface résistante à la chaleur. Les bougies peuvent faire fondre des surfaces en plastique, comme la surface des télés ou les tables en bois. » Les MFRS recommandent également de ne pas se pencher sur les bougies car les vêtements ou les cheveux pourraient prendre feu. « Gardez les bougies loin des enfants et des animaux domestiques. Assurez-vous de bien les éteindre avant de quitter une pièce. »

Concernant les pétards, les MFRS conseillent de toujours garder une source d’eau ou un seau d’eau à l’extérieur et ne jamais faire exploser les pétards à l’intérieur d’un bâtiment. « Il faut bien surveiller les enfants lorsqu’ils jouent avec des pétards. Ne rallumez pas les pétards déjà utilisés et utilisez de préférence un long bâton d’encens. » Si vous organisez une fête chez vous, les MFRS demandent qu’une attention particulière soit accordée aux personnes âgées et aux enfants. Ils poursuivent : « Si des invités fument, prévoyez des cendriers. Les cigarettes peuvent brûler à des températures allant au-delà de 700 °C. Si vous faites un barbecue, bien nettoyer son appareil afin d’éviter toute accumulation de graisse. Maintenez l’appareil d’au moins trois mètres de votre garage ou des arbres. Évitez d’utiliser le garage pour faire votre grillade. Gardez à votre portée un extincteur ou un seau d’eau. Évitez des vêtements amples, qui peuvent prendre feu si vous faites un barbecue. N’utilisez jamais un liquide inflammable pour booster votre feu. Gardez les boissons alcoolisées loin du barbecue. »

Parlant des risques de feu dans la cuisine, les MFRS demandent de ne jamais laisser une casserole sur le feu si vous recevez un appel. Assurez-vous que les rideaux soient éloignés de votre cuisinière et nettoyez celle-ci régulièrement. En cas de brûlure, appliquez de l’eau sur la zone brûlée pendant 10 à 20 minutes. Couvrez la brûlure avec un tissu sec et stérile. N’appliquez ni gel ni crème. Consultez un médecin pour des conseils. En cas d’urgence, appelez les MFRS sur le 115.