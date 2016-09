FIÈVRE APHTEUSE : L'épidémie gagne du terrain à Maurice

Alors que l'évolution de l'épidémie de la fièvre aphteuse semble être sous contrôle à Rodrigues, elle a pris des proportions inquiétantes à Maurice. De ce fait, en début de semaine écoulée, l'une des plus importantes fermes du pays, Socovia/Sodia, avec plus de 4 000 têtes de bétail, a été placée en quarantaine avec la présence du virus. Et hier, à l'Ouest même, deux autres fermes, jugées comme sûres et "clean", ont été classées comme sinistrées et tout mouvement de bétail hors de la zone interdit. Entre-temps, les services vétérinaires ont accusé réception de quelque 300 000 doses de l'European Union Bank Vaccine pour accélérer la campagne de vaccination à Maurice et à Rodrigues.

Après une descente des lieux des vétérinaires suite à une alerte au virus de la Foot and Mouth Disease, hier, les fermes de Soreefarm à Saint-Martin et de Jhurry à Albion sont placées en quarantaine avec interdiction de faire sortir du bétail pour le Qurbani de demain. Pourtant, jusqu'à la fin de la semaine, ces deux fermes avaient été épargnées. Ce développement vient s'ajouter au fait qu'en début de semaine, la ferme de Socovia/Sodia avait été décrétée une No-Go Zone pour le bétail suite au dépistage de cette épidémie hautement contagieuse. La majorité du troupeau de cette ferme était destinée pour le sacrifice de l'Eid-ul-Adha.

À hier, Socovia/Sodia avait enregistré 114 bêtes ayant succombé au virus de la fièvre aphteuse alors que 2 455 têtes de bétail avaient été examinées par les services vétérinaires, avec 684 d'entre elles vaccinées sur cette ferme. Les responsables ont donné la garantie au ministère de l'Agro-Industrie qu'aucun mouvement de bétail hors de la ferme n'est autorisé au terme du couvre-feu vétérinaire imposé. Les deux autres fermes à l'Ouest sont sous le coup de cette même interdiction depuis hier.

Toujours à hier, 7 670 têtes de bétail ont été vaccinées contre le virus dans toute l'île. L'arrivée de quelque 300 000 vaccins de l'Europe, hier, le programme de vaccinations dans les environs de Saint-Martin sera en mode d'accélération à partir de ce week-end. Quelque 100 000 vaccins ont été envoyés à Rodrigues dans un premier temps vu les contraintes pour le stockage.

D'autre part, de strictes mesures de contrôle sont en place avec le transfert du bétail pour la fête Eid-ul-Adha. Tout véhicule engagé dans le transfert du bétail doit être muni d'un Movement Certificate des services vétérinaires. La police sera mise à contribution pour que les règlements soient respectés à partir de ce week-end.

Pour sa part, le ministre de l'Agro-Industreie, Mahen Seeruttun, a voulu rassurer les bouchers vu que la section des bœufs de l'abattoir de la Mauritius Meat Authority fonctionne au ralenti. Il a fait état des démarches entreprises pour importer par avion du bétail destiné à l'abattoir. Une fois la cargaison débarquée au Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport, elle sera dirigée vers l'abattoir central pour éviter tout contact. La première commande de bœufs probablement de l'Australie pourrait arriver vers la fin de la semaine.