FIÈVRE APHTEUSE : Vitesse de croisière pour la campagne de vaccination

La campagne de vaccination du cheptel à Maurice et à Rodrigues contre l’épidémie de fièvre aphteuse atteint sa vitesse de croisière. En ce début de semaine, le dernier décompte indique que 4 800 animaux (bœufs/cabris/moutons) ont été vaccinés à Maurice par le service des vétérinaires soutenu par des spécialistes du privé. À Rodrigues, le décompte est de 5 720 têtes de bétail vaccinées, soi 1 129 bœufs et 4 591 moutons et cabris, principalement dans les régions de l’Est et du centre.

Les dernières indications officielles sont que toute la région de Vallée-des-Prêtres/Cité La Cure/Vallée Pitot/Tranquebar a été couverte par le programme de vaccination. Les vétérinaires ont aussi fait le déplacement à Belle-Mare, Salazie, Nouvelle Découverte, Triolet, Goodlands, Terre-Rouge, Pailles, Highlands, Le Bouchon, Pamplemousses, Cap Malheureux, Triolet, Petite-Rivière.

Par ailleurs, à hier, le nombre d’animaux abattus (bœufs/moutons/cabris/porcs) à Maurice est de 1 111 avec l’abattage de 82 porcs appartenant aux éleveurs illégaux dans la région de Cité-La-Cure.

Des dispositions ont été prises en prévision de la prochaine fête de l’Eid-ul-Adha. Ainsi, des Mauriciens de foi islamique résidant Vallée-Pitot/La Cure/Vallée des Prêtres pourront procéder à l'abattage de leurs animaux chez eux durant la fête (12, 13 et 14 septembre). Ils auront toutefois à s'assurer que cet exercice se déroule dans les meilleures conditions. Les carcasses inutilisables doivent être enfouies et couvertes de chaux vive.

Dans cette perspective, des conditions sont imposées à savoir que

– les éleveurs sont priés de se faire connaître au service de vétérinaire du ministère pour que ces derniers puissent examiner l’animal avant d’émettre le certificat de bonne santé;

– l'animal sera remis à l'acheteur deux jours avant le sacrifice et pour les régions affectées ce sera la veille;

– les véhicules qui transporteront les animaux seront désinfectés à leur sortie de Vallée des Prêtres.

Pour la collecte des parties inutilisables dans les animaux, la mairie de Port-Louis placera des bennes dans une trentaine de points dans la capitale; le tout sera ensuite transféré à Roche-Bois pour être envoyé à Mare Chicose. Pour les autres villes, soit Beau-Bassin/Rose-Hill, Curepipe, Quatre-Bornes et Vacoas/Phoenix, les parties inutilisables seront enfouies dans une fosse commune sur un terrain de l’État et le tout sera couvert de chaux vive. Dans les villages, les conseils de district prendront charge de la collecte avant de l’envoyer à Mare Chicose.