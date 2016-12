FIN D'ANNÉE : Activités intenses au port et à l'aéroport

Le port et l'aéroport connaissent une activité intense en cette fin d'année. Si au niveau portuaire les opérations se déroulent normalement, au niveau aéroportuaire, les mouvements de passagers ont atteint un niveau record ces derniers jours avec un « super peak » de 18 000 passagers enregistré ce 25 décembre.

Les opérations portuaires se sont déroulées normalement durant le week-end de Noël et, conformément à l'accord conclu avec les syndicats, elles se poursuivront jusqu'au 31 janvier à 18h, a constaté ce matin le directeur de la Cargo Handling corporation, Gassen Dorsamy. La veille de Noël, les opérations se sont déroulées jusqu'à 18h. Il n'y a eu aucune activité dimanche, le 25 janvier. Les autorités portuaires en ont profité pour faire la révision du transformateur électrique desservant la région portuaire.

Le port sera fermé les 1er et 2 janvier. Les activités seront concentrées sur les navires et ne concerneront pas les livraisons, d'autant plus que les services douaniers seront fermés. Quelque 1 350 employés répartis en quatre équipes sont à pied d'œuvre dans le port actuellement.

Au niveau de l'aéroport, on s'est équipé pour répondre au nombre record de compagnies aériennes et de passagers en cette période de fin d'année ainsi que pour le début de l'année. « Nous avons mobilisé tout notre personnel pour répondre à l'appel en cette période de pointe », souligne Girish Appaya, responsable de la communication. L'aéroport est entré en période de pointe depuis le 20 décembre avec un mouvement de 16 000 passagers par jour. « Nous avons connu un “super peak” les 24 et 25 décembre, avec une moyenne de 18 000 passagers par jour. Le même chiffre est attendu ce lundi », constate Girish Appaya. Quatre-vingts mouvements aériens (arrivées et départs) sont enregistrés quotidiennement. L'aéroport international SSR est desservi par 18 compagnies aériennes.

Pour sa part, Donald Payen, qui fait la suppléance à la tête d'Air Mauritius en l'absence de l'Officer in Charge Raja Buton, explique que la compagnie aérienne nationale, qui est responsable de la moitié des arrivées à l'aéroport, s'est organisée pour être à la hauteur de la situation. Les équipes ont été renforcées, surtout pour la première semaine de janvier. « Tenant en compte du nombre record de vols et de passagers, nous travaillons en concertation avec les autorités portuaires. Nous lançons un appel tous les passagers en partance durant la première dizaine de janvier de respecter le délai de trois heures pour arriver à l'aéroport avant le départ de leur vol. Cela facilitera la tâche de toutes les personnes concernées car l'aéroport a ses contraintes », a-t-il déclaré au Mauricien.