FINANCE : Bilal Adam nommé CEO d’AfrAsia Capital Management

Bilal Adam, ancien cadre du groupe sud-africain Investec, a été nommé Chief Executive Officer d’AfrAsia Capital Management, le pôle de gestion des investissements du groupe AfrAsia Bank.

Expert-comptable accrédité auprès du South African Institute of Chartered Accountants et détenant un diplôme en Commerce, Bilal Adam a travaillé dans le secteur des services financiers à Londres, Sandton, Durban, passant ces onze dernières années au sein du groupe Investec où il s’est occupé des clients les plus fortunés ainsi que des clients institutionnels de renom.

« La gestion d’actifs demeure l’une des activités principales de notre groupe et nous sommes confiants qu’avec son expérience et son sens des affaires, Bilal Adam va donner un coup de pouce aux opérations d’AfrAsia Capital Management », déclare Laurent de la Hogue, président de la société, dans un communiqué de presse. Laurent de la Hogue ajoute qu’AfrAsia Capital Management veut consolider ses assises au niveau des marchés asiatique et africain. Des solutions d’investissement innovatrices et des services de qualité seront toujours proposés à la clientèle, soutient-on dans les milieux du groupe AfrAsia.

« J’estime que le potentiel de croissance d’AfrAsia Capital Management est énorme. Avec les professionnels de la société, nous continuerons à mettre l’accent sur l’excellence des services à nos clients », ajoute Bilal Adam. La direction d’AfrAsia Capital Management pense que dans le sillage de la réorganisation de la société, les possibilités de conquête de nouveaux marchés sont réelles tout en maintenant la réputation du groupe en tant que pourvoyeur de solutions d’investissement sophistiquées.

Bilal Adam a succédé à Swadick Nuthay.