FINANCE BILL NINE-YEAR SCHOOLING : La ministre de l’Éducation vivement critiquée

La ministre de l’Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, a été ciblée à l’Assemblée nationale par l’opposition MMM et PTr, qui l’accuse de « se cacher » derrière le Finance Bill pour éviter des débats sur le Nine-Year Schooling.

« Au lieu de se cacher derrière le Finance Bill pour éviter des débats sur la mise en œuvre du Nine-Year Schooling, la ministre aurait dû présenter un Bill proposant des amendements à l’Education Act. Ce qui aurait permis des débats », a déclaré le député mauve Veda Baloomoody lors de son intervention. En effet, la Clause 14 du Finance Bill vient amender l’Education Act pour permettre la mise en œuvre du Nine-Year Basic Continuous Education Project.

« Cet amendement indique que le Nine-Year Schooling prend effet l’année prochaine. Pourtant, personne, ni la population, et encore moins les stakeholders, n’est au courant de cela. Un changement si drastique de notre système d’éducation est une question qui concerne tout le monde. On aurait dû avoir un débat durant lequel tous les parlementaires auraient eu l’occasion d’intervenir », soutient Veda Baloomoody. « Par cette façon de faire, il y a encore plus de flous autour du Nine-Year Schooling », a-t-il ajouté, avant de dire que les questions posées sur le projet « resteront sans réponses » lors des débats sur l’amendement de l’Education Act à travers le Finance Bill.

« C’est le ministre des Finances qui répond aux questions sur le Finance Bill. Il ne pourra répondre à ces questions que nous nous posons. Les Standing Orders de l’Assemblée nationale ne permettent pas de poser des questions sur les policies », dit-il. Ce dernier point sera également repris par le député rouge Shakeel Mohamed, qui a affirmé que selon les procédures on ne peut poser de questions lors de l’examen du Finance Bill sur les policies. « N’est-ce pas là un moyen déjà utilisé dans le passé pour éviter un débat embarrassant ? »

Intervenant, entre autres, sur la Clause 39 du Finance Bill relative à des amendements sur la Non-Citizens (Property Restriction) Act, Shakeel Mohamed a demandé que cet amendement soit enlevé. Ce dernier permet à une compagnie, dont un étranger est actionnaire à 25 % au minimum, de faire l’acquisition d’un bien immobilier sans l’aval du Prime Minister’s Office. Cela, a-t-il expliqué, est « un danger » qui aurait permis à des étrangers d’acquérir des terres aux dépens des Mauriciens. Suite à l’intervention de sir Anerood Jugnauth, le ministre des Finances a accédé à sa requête.

Une question du député rouge à l’effet qu’un amendement à la Private Health Institution Act aurait été présenté pour favoriser Omega Ark a suscité une vive réaction des députés de la majorité, au point où le vice-Premier ministre et ministre de l’Énergie, Ivan Collendavelloo, est intervenu pour dire que cette question insinuait que le ministre des Finances « est corrompu ». Le Deputy Speaker, Adrien Duval, est alors intervenu, demandant à Shakeel Mohamed de revenir sur le Finance Bill.

Auparavant, le ministre de la Santé, Anil Gayan, a justifié un amendement à la Medical Council Act, qui impose un examen à tout nouvel aspirant médecin ou dentiste avant le pré-enregistrement comme interne. « Il s’agit d’uniformiser les connaissances, les normes et les compétences », dit-il.