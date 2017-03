FINANCES : La PTA Bank devient la Trade and Development Bank

La PTA Bank a changé d'identité et sera désormais connue comme la Trade and Development Bank (TDB). Le “rebranding” de la banque a été rendu public lors d'une soirée organisée lundi soir à l'hôtel Intercontinental en présence du ministre des Services Financier, Sudhir Sesungkur. Le PDG de la banque régionale a par la même occasion annoncé l'ouverture d'un quartier général à Maurice.

« La PTA Bank a 33 ans d'existence et depuis quatre ans, nous avons décidé de décentraliser nos activités et d'ouvrir un bureau à Maurice. Comme nous avions déjà deux fonds enregistrés à Maurice, soit le Comesa Infrastructure Fund et le Trade Finance Fund, nous avons décidé d'installer un QG à Maurice en plus de ce que nous avons au Burundi », a expliqué Admassu Tadesse, PDG de la TDB. S'agissant du “rebranding”, il rappelle que la banque était jusqu'ici connue comme PTA Bank dans les pays anglophones et la Banque de la ZEP dans les pays francophones, poursuivant que l'institution n'aura désormais qu'une unique identité, la TDB.

Le PDG de TDB, Admassu Yilma Tadesse, a été reçu hier par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui n'avait pas pu participer à la cérémonie de lancement car ayant été pris par le banquet donné à l'occasion du premier forum de la Plateforme économique africaine. Admassu Yilma Tadesse a expliqué que le mandat de la banque est de financer et promouvoir le commerce, le développement socio-économique et l'intégration économique régionale dans tous les États africains. Il a annoncé que le conseil des gouverneurs de la TDB a déjà approuvé la création de son deuxième siège à Maurice.

TDB a un siège au Burundi et trois bureaux régionaux au Kenya, au Zimbabwe et à Maurice. Elle propose maintenant que Maurice soit le double domicile de la banque. Bien que d'autres pays aient manifesté leur intérêt d'accueillir le double domicile de la banque, sur la proposition de la direction et la recommandation du conseil d'administration, le choix de Port Louis a en effet finalement été approuvé en décembre 2016. Maurice sera ainsi le principal centre pour la conduite des affaires pour les questions financières.

« La mise en place du siège de la TDB à Maurice aura un impact positif sur le développement de notre centre financier international. Il démontre la confiance des milieux d'affaires internationaux et régionaux dans notre juridiction ainsi que la capacité de notre pays à agir comme un centre crédible pour les activités du marché des capitaux », a souligné le ministre des Services financiers, Sudhir Sesungkur. Le PDG de TDB a annoncé qu'une tour moderne sera construite à Port-Louis pour accueillir le siège social de la banque.