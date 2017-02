FINANCIAL SERVICES COMMISSION : Une licence qui fait jaser

Ce personnage controversé avait été poursuivi en 2015 après la découverte d’un trou de 4,2 milliards d’euros (Rs 160 milliards) dans la Banco Espirito Santo et il bénéficiait au même moment de deux permis d’Asset Management

Celui qui préside le Planet Earth Institute, dont la vice-présidente est Ameenah Gurib-Fakim, projette d’acheter une Offshore Management Company tout en lorgnant une banque

Il n’y a pas que les méandres de l’affaire ENL/NMH/Swan qui secouent la Financial Services Commission, une licence octroyée le 25 novembre 2016 dans le cadre de l’introduction d’un nouveau produit fait aussi beaucoup jaser. La raison étant que le premier bénéficiaire, le Dr Alvaro Sobrinho, est loin d’être quelqu’un qui fait l’unanimité. Il avait été l’objet de multiples enquêtes après la découverte d’un trou de 4,2 milliards d’euros, soit Rs 160 milliards, dans la défunte Banco Espirito Santo, la banque du St Esprit, institution qu’il présidait, et sur des investissements conséquents au Portugal dans l’immobilier comme dans des clubs de sport. Une Cour d’appel de Lisbonne avait toutefois prononcé un non-lieu en décembre 2015 en sa faveur faute de preuves.

C’est dans le budget qu’il a présenté le 29 juillet 2016 que le ministre des Finances Pravind Jugnauth avait annoncé l’introduction d’une palette de nouveaux produits, dont un qui, selon les initiés, empiétait sur les prérogatives et le champ d’intervention de la Banque de Maurice, à savoir un Investment Banking and Corporate Advisory License qui figure au paragraphe 98 du discours du budget. Dans les coulisses de la FSC, on laisse entendre que c’est l’ancien ministre des Services financiers, Roshi Bhadain, qui serait à l’origine de l’introduction de ces nouveaux instruments.

On ne sait pas si c’est lui qui est derrière la délivrance de l’Investment Banking and Corporate Advisory License à Alvaro Sobrinho, mais depuis qu’il n’est plus au gouvernement, certains ont entrepris de rouvrir ce dossier, d’autant que le bénéficiaire de ce tout nouveau permis est quelqu’un de très controversé. Même si ce dernier était déjà un « client » de la FSC puisque, le 27 août 2015, alors même qu’il était sous le coup de plusieurs enquêtes, sa compagnie African Asset Management Limited obtenait deux permis, l’un comme Investment Advisor et, l’autre, pour le CIS Manager avec comme Management Company DTOS Limited du Groupe IBL qui a son siège à Ébène.

Pour ses activités autorisées par la licence du 25 novembre 2016, l’Alvaro Sobrinho Africa (Investment Banking), l’adresse professionnelle est Maeva Tower, toujours à Ébène mais sans numéro de téléphone fixe ni de fax, mais un numéro de portable. Et de l’avis des initiés, le but ultime du promoteur est de racheter une Management Company et éventuellement une banque. Lorsqu’on connaît ses antécédents bancaires, il y a lieu de nourrir des inquiétudes.

Alvaro Sobrinho était un des directeurs de la Banco Espirito Santo du Portugal avant de devenir un des membres fondateurs de la BES Angola dont il deviendra éventuellement le CEO. En 2014, la presse portugaise commence à distiller des informations qui laissent apparaître qu’il y avait des choses pas très catholiques qui se déroulaient au sein de la Banque du St Esprit. Un hebdomadaire rapportait, en effet, dans une de ses éditions de juillet 2014, que « BESA did not know to whom it had extended loans worth US$5.7 billion - around 80 percent of its debt portfolio - during the mandate of previous chief executive Alvaro Sobrinho, who left the post in October 2012 ».

La presse portugaise évoquait aussi en août 2015, au moment où la FSC lui octroyait une licence, que « former BES Angola Boss investigated from all sides now over ‘missing’ 4,2 milliards d’Euros ». Plus loin, la presse soulignait que c’est une question du député Duarte Mendes au régulateur bancaire que les enquêtes ont été diligentées. Le régulateur avait confirmé que « in collaboration with the Bank of Portugal it has Sobrinho’s multiple investments in Portugal under scrutiny ».

The man who began « with a motorcycle »

D’autres informations indiquaient aussi que « with accusations of fraud dogging his career for years he has £18 million frozen in various accounts under the eyes of investigators in 2011 when he was made an official suspect in a case alleging Angolan State fraud he has since be cited in multiple investigations. Sobrihno had around 150 bank accounts in the space of less than 20 years, a businessman who began with only a motorcycle registered in his name could have come into possession of so many millions in cash, stocks and property ».

Alvaro Sobrino avait, en effet, considérablement étendu le champ de ses investissements et de ses interventions. En 2013, il devint l’Executive Chaiman de la Banco Valor Angola tout en prenant des participations importantes dans des entreprises de télécommunications comme YooMee Africa et les médias comme le Newshold Group, mais aussi dans l’industrie du voyage et des énergies renouvelables.

Les autorités portugaises avaient déjà initié d’autres enquêtes sur Alvaro Sobrinho concernant des délits présumés de blanchiment d’argent alors que la presse avait, elle aussi, mené ses propres investigations. C’est ainsi que le journal portugais Diário de Notícias avait révélé que Sobrinho avait fait l’acquisition de six appartements et ses trois autres frères dans un même complexe résidentiel. Tous avaient été saisis au moment des enquêtes.

D’autres informations indiquent que « Álvaro Sobrinho is also a shareholder of Swiss wealth management company Akoya Asset Management, which is in the center of a judicial investigation called Monte Branco (“White Mountain”), seeking to dismantle a network that allegedly allowed to escape Portuguese capital fleeing tax authorities and allowing money laundering. However, while he was a shareholder of Akoya he was not in executive control. When the activities of the two managers implicated in the tax scheme were brought to the Board, they were fired and Alvaro ordered an investigation from the Swiss authorities, that cleared them all of wrongdoing ».

Toutefois, en décembre 2015, bien après avoir obtenu les faveurs de la Financial Services Commission, présidée par Dev Manraj, le secrétaire financier, et dirigé à titre intérimaire par l’Indien, P.K. Kuriachen en pleine tempête — ce qui fait poser des questions sur le travail de “due diligence” censé être exercé par cette institution —- la cour d’appel de Lisbonne prononçait un non-lieu, faute de preuves. Ce qui n’a pas empêché la presse d’opiner que « Sobrinho is well liked in Lisbon, but still represents an unpopular issue – Angolan money in Portugal ».

La connexion présidentielle

Un autre aspect des activités d’Alvaro Sobrinho concerne le Planet Earth Institute dont il est le président fondateur, encore que certaines sources indiquent qu’il aurait été prié de prendre ses distances de cette organisation philanthropique juste après son passage à Maurice en novembre 2015, quelques mois après avoir bénéficié de deux licences de la FSC. C’est le 23 novembre 2015 que le PEI, qui vise à promouvoir l’enseignement supérieur en Afrique, dans la filière scientifique surtout, a été lancé à la State House, au Réduit, avec la présidente de la République Ameenah Gurib-Fakim nommée pour l’occasion vice-présidente.

Cette dernière a, elle-même, lancé l’année dernière un PhD Scholarship Programme qui est financé par un « network of businesses and international instituions, as well as directly by Dr Alvaro Sobrinho, the well-known philanthropist and Chairman of PEI ». Il faut aussi savoir que le siège mauricien du PEI est indiqué à la même adresse qu’ Alvaro Sobrinho Africa, au Maeva Tower, à Ébène. Ce n’est pas la première ni la dernière histoire où l’on voit des personnages controversés utiliser la “philanthropie” pour se refaire une image ou se donner bonne conscience.

Monsieur Sobrinho aime tellement la présidente de la République et Maurice elle-même, qui le lui a bien rendu en lui octroyant trois licences en seize mois, qu’il voulait à tout prix l’année dernière faire publier un communiqué de soutien dans la presse à Ameenah Gurib-Fakim alors que cette dernière était dans la tourmente de ses multiples voyages et de ses initiatives pakistanaises. Si Alvaro Sobrinho savait que certains veulent carrément voir partir la présidente de la State House en lui retirant tout ou presque, il pourrait, avec son immense fortune, acheter tout un journal pour lui tisser des lauriers.