FIRE FIGHTERS UNION - DOLÉANCES : Manifestation des pompiers en janvier

La Fire Fighters Union compte mobiliser ses membres en janvier pour une manifestation pacifique à Port-Louis, afin de sensibiliser la population sur leur situation, qualifiée de « difficile » par le président du syndicat, Farhad Moideen. « Tout le monde doit être concerné et conscient des problèmes qui affectent les pompiers car les incendies frappent n’importe où et n’importe quand », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse hier.

« La manifestation sera comme un dernier recours car jusqu’ici nos doléances adressées aux autorités concernées n’ont pas été prises en considération », a déclaré le président de la Fire Fighters Union, avant de donner les détails de ces doléances. « Le service compte 36 camions, dont la moitié sont hors-service. Pour le réveillon, tous les hôtels ont besoin du service des pompiers pour pouvoir assurer un spectacle de feu d’artifice à l’intention de leurs clients. Or, nous n’avons même pas assez de véhicules pour pouvoir offrir un tel service ».

Selon lui, le management placera deux pompiers munis d’un extincteur dans différents hôtels, mais « pas un fire fighting vehicle ». « Que peuvent faire ces deux pompiers en cas d’incendie sur les toits ? Et les urgences dans d’autres endroits ? On met à risque la sécurité de nos pompiers. Nous ne sommes pas d’accord. Le management n’a aucune vision », affirme Farhad Moideen.

Le président de la Fire Fighters Union dit avoir adressé une correspondance au ministre des Administrations régionales pour l’informer du nombre de véhicules en panne. « Or, le management, lui, parle de 81 véhicules répartis dans les 12 casernes dont une soixantaine seraient opérationnels. Mais le service ne compte que dix casernes », dit-il. « Le gouvernement dépense beaucoup d’argent pour rien car un bon nombre de véhicules achetés par le service ne sont pas appropriés pour le pays. »

S’agissant des « Personal Protective Equipments for Fire Fighters », auxquels ont droit tous les pompiers, Farhad Moideen avance qu’il y en a plus dans l’entrepôt. « Que va-t-on donner aux 117 nouvelles recrues qui entrent en service en janvier ? » s’est-il interrogé. Pour lui, « c’est une situation chaotique, il n’y a aucune amélioration. Au contraire, la situation s’aggrave ». D’où son appel et aussi celui du président de la Fédération des Syndicats du Service Civil (FSCC), Narendranath Gopee, au Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, de prendre les Fire Services sous sa tutelle. « C’est un département trop important pour être laissé à d’autres », estime Narendranath Gopee.