FIRE SERVICES—SELON MAHEN JHUGROO: Les pompiers disposeront bientôt de leurs nouveaux uniformes

Les pompiers auront leurs uniformes « très bientôt », a promis hier matin le ministre des Collectivités locales et des Îles éparses, Mahen Jhugroo, alors qu'il présidait une deuxième réunion avec les syndicats des pompiers à son bureau. Cette rencontre a permis d'évoquer une série de préoccupations syndicales, qui ont été aplanies, et concernant directement le quotidien des sapeurs-pompiers, dont le nombre de camions en état de marche, l’état des uniformes et les Personal Protective Equipements (PPE).

Mahen Jhugroo a fait part de son insatisfaction et n’a pas caché son mécontentement quant au fait que les uniformes n’ont pas été renouvelés durant les deux dernières années, estimant qu'il s'agit du résultat d'une « mauvaise gestion ». Et de promettre que les uniformes seront prêts « dans les semaines à venir ». À la suite d'une proposition, il a été décidé qu’un représentant du Mauritius Standards Bureau (MSB) siégera au sein du comité se penchant sur l’octroi des uniformes et des PPE. Le ministre a renouvelé son intérêt pour la cause des pompiers et a insisté sur le fait que les sapeurs-pompiers doivent bénéficier de tout leur matériel pour bien exercer. « Si le manque de fonds se fait ressentir, je veillerai personnellement à en trouver auprès des finances », a-t-il poursuivi.

Le récent recrutement d’un ingénieur mécanique pour l’achat de nouveaux véhicules a par ailleurs été passé en revue. Un consensus a été trouvé et il a été établi qu’un « joint committee », réunissant des membres du management et des syndicats, devrait voir le jour lorsqu’il s’agit de la prise de décisions pouvant affecter les pompiers à l’avenir.