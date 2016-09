FISCALITÉ - SESSION ORGANISÉE CE MATIN PAR PWC : MRA, « Nous espérons voir le bout du tunnel avec l’ADRP »

La Mauritius Revenue Authority (MRA) place beaucoup d’espoirs sur la création d’une nouvelle plateforme de résolution des litiges autour des évaluations d’impôt (Alternative Dispute Resolution Panel – ADRP) en vue d’amener et le collecteur d’impôt et les contribuables (sociétés et individus) à trouver un terrain d’entente sur les cas litigieux. « Sans l’ADRP, je ne vois pas la lumière au bout du tunnel », a déclaré Sudhamo Lal, directeur général de la MRA, lors d’une session interactive sur les récents amendements aux lois touchant la fiscalité dans le sillage du budget 2016/2017. Cette session était organisée par la firme PwC au restaurant Kas Poz à Ébène.

S’adressant à un parterre composé de représentants des secteurs bancaire, du Global Business, de l’industrie manufacturière, de professionnels de la finance et des firmes comptables, entre autres, Sudhamo Lal a fait référence à la décision d’instituer un ADRP comme une nouvelle plateforme pour se pencher sur des cas litigieux d’évaluation fiscale, un projet qui a été évoqué depuis un certain nombre d’années au sein du ministère des Finances. Entouré de deux de ses proches collaborateurs, Mario Hannelas, directeur de la division des « Large Taxpayers », et Dhanraj Ramdin, directeur des Opérations, Sudhamo Lal a expliqué l’approche adoptée par la MRA pour « trouver ses solutions » aux cas litigieux. Il a indiqué que l’Assessment Review Committee (ARC) mis sur pied à cet effet, se trouve actuellement devant plus de 2 000 cas et impliquant un montant total de l’ordre de Rs 6 milliards. Or, l’ARC ne parvient à régler qu’une vingtaine de cas chaque année. « Nous avons pensé offrir aux contribuables concernés une nouvelle plateforme en vue de régler les cas litigieux et où on ne se limitera pas à une interprétation technique des dispositions légales », a fait comprendre le directeur général de la MRA.

La direction de la MRA a annoncé ce matin qu’une réunion de travail sera convoquée à la fin de cette semaine ou au début de la semaine prochaine avec les représentants de la profession comptable en vue d’éclaircir certaines nouvelles dispositions concernant les lois touchant, entre autres, l’impôt sur les revenus des individus et des compagnies, la taxe à la valeur ajoutée, les exonérations fiscales accordées à des entreprises opérant dans divers secteurs économiques ainsi que les obligations faites à certaines catégories de contribuables quant à la déclaration de leurs revenus au fisc.

À une question portant sur les exonérations fiscales (tax holidays) annoncées dans le discours du budget 2016/2017 concernant des sociétés du secteur du Global Business (celles détenant, par exemple, une Global Headquarters Administration Licence ou une Treasury Management Centre Licence ou encore une Investment Banking and Corporate Advisor Licence), les représentants de la MRA ont indiqué que les mesures fiscales touchant ces sociétés feront l’objet de directives émises par la Financial Services Commission (FSC), l’autorité régulatrice du secteur des services financiers non bancaires. A une autre question de savoir si cette mesure fiscale sera applicable dans le cas des nouvelles sociétés qui s’enregistrent auprès de la FSC, la MRA a répondu qu’il incombera à la FSC de préciser sa position à ce sujet.

La session organisée par PwC a permis à des représentants de plusieurs management companies opérant dans le secteur du Global Business d’interroger les représentants de la MRA sur certaines obligations que des directeurs de sociétés doivent respecter lors de la soumission de leurs feuilles d’impôt. Les représentants des managements companies ont fait état de l’inquiétude des investisseurs face à ces obligations fiscales, ces derniers craignant que les informations présentées sur leurs feuilles d’impôt ne soient transmises à des autorités fiscales étrangères. La MRA a fait savoir que les investisseurs étrangers ne sont pas concernés par cette mesure. Un participant a mis en garde contre le fait que le centre financier ne perde, en raison de certaines dispositions administratives, son attrait aux yeux des investisseurs, cela alors que Maurice se doit déjà de se conformer aux dispositions de la FATCA (qui porte sur le transfert de renseignements aux autorités fiscales américaines des intérêts des ressortissants américains à l’étranger) et les Common Reporting Standards imposés par l’OCDE. Sudhamo Lal a déclaré que les autorités fiscales mauriciennes visent surtout les contribuables qui détiennent des « unexplained wealth ». La nouvelle disposition légale, a-t-il soutenu, n’a rien à faire avec les investisseurs étrangers.

Les représentants de la MRA ont, par ailleurs, répondu à des interrogations concernant l’application de la « Tax Deduction at Source » dans les cas des paiements faits à un comptable ou à une firme comptable aussi bien que dans celui des « management fees » payables à un individu résident et non-résident. Sudhamo Lal a laissé entendre qu’avec l’entrée en service du Tax Portal de la MRA, les contribuables seront bien informés sur les procédures à suivre.

Par ailleurs, la MRA a apporté des précisions sur la date d’application des nouvelles dispositions sous le programme Corporate Social Responsibility. Provision a été faite pour la création d’une National CSR Foundation, et le versement obligatoire de 50 % des fonds consacrés aux activités CSR des compagnies dans ce fonds au début du prochain exercice financier. Le taux de contribution au fonds en question passera à au moins 75 % pour l’année financière suivante. La MRA a fait savoir qu’elle fera montre de flexibilité quant à l’utilisation des fonds CSR par les entreprises.