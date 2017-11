FITNESS : Bodyweight exercises

Cette semaine, l’instructeur de fitness et de Krav Maga Bruneau Laurette nous propose une série de bodyweight exercices permettant de travailler plusieurs muscles du corps. Les muscles des fessiers, des épaules, des abdominaux et des bras peuvent tous être travaillés à partir de ces exercices dont certains doivent être faits en binôme.

Exercer les fessiers

1. Pour exercer vos fessiers vous pouvez vous adonner à un exercice plutôt simple. Vous devez avant tout vous positionner à 4 pattes sur le sol

2. Ensuite, levez une jambe et maintenez-la en l’air quelques secondes. Faites de même avec l’autre jambe

3. Vous pouvez également lever la jambe dans une autre position. Toujours à 4 pattes, inclinez le corps vers un côté, soulevez la jambe vers le même côté et maintenez la position

Push up inversé

4. Comme l’explique Bruneau Laurette, “cet exercice permet de travailler à la fois les épaules, les bras et les abdominaux.” Dans la position de départ, vous avez les mains au sol et les pieds en l’air appuyés contre un support

5. Vous devez alors vous servir de la force de vos bras pour vous baisser le corps à la verticale avant de remonter. Pour avoir des résultats probants, vous devez en faire une dizaine au minimum

6. Dans cette même position, vous pouvez également travailler vos adducteurs, qui se trouvent à l’arrière de la jambe. Pour ce faire, repliez un de vos pieds à 90 ° et maintenez quelques secondes. Vous pouvez d’ailleurs alterner ces deux exercices.

Push up inversé en binôme

7. Le push up inversé peut aussi se faire en binôme. Dans ce cas précis, c’est la deuxième personne qui sert de support

8. Vous pouvez alors monter et descendre pour faire travailler les muscles. Deux séries de douze sont préconisées

Abdominaux en binôme

9. Vous pouvez également vous aider d’un partenaire pour effectuer des exercices pour vous muscler les abdominaux. La position de départ est de se tenir à califourchon sur votre partenaire qui est debout et qui vous tient par les jambes

10. Poussez le haut du corps vers le bas et remontez. Deux à trois séries de 12 devraient faire l’affaire