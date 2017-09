FIVE CREDITS EN LOWER VI | : Aucune entente managers des collèges privés/ministère

Lors d’une rencontre avec les dirigeants de la Managers Private Secondary School Union (MPSSU) hier matin sur la question des nouveaux critères pour l’admission en Lower VI, la ministre de l’Éducation a rejeté leur proposition pour introduire le nouveau règlement en 2020 au lieu de 2018. Juste après, la MPSSU, lors d’une conférence de presse, a fait part de sa détermination d’aller jusqu’au bout de son action logée en Cour il y a une quinzaine de jours, « dans l’intérêt des enfants mauriciens ».

Cette réunion au ministère d’une durée de deux heures, aux dires du président et du secrétaire de la MPSSU, s’est déroulée sur un ton cordial. N’empêche que ces derniers sont quelque peu déçus du rejet de leur proposition pour repousser la date de l’entrée en vigueur des Five Credits en 2020 au lieu de l’appliquer dès l’année prochaine. « Étant donné qu’une réforme a débuté au primaire et que la réforme au secondaire démarre l’an prochain en Grade 7 (Form I), nous avons suggéré au ministre d’attendre encore un peu avant l’introduction des Five Credits. Pour des raisons pédagogiques, nous avons fait cette proposition mais le ministre n’est pas d’accord », a soutenu hier Rashid Soobadar, manager du Labourdonnais College et président de la MPSSU. Ces managers sont d’avis que ces nouveaux critères en Lower VI auraient dû s’aligner sur le calendrier de la réforme, soit après les premiers examens du National Certificate of Education concernant les élèves de Grade 7 (Form III), prévus à partir de 2020.

Par ailleurs, la MPSSU n’est pas d’accord avec ce critère de Five Credits en SC pour pouvoir passer en Form VI. Selon ses dirigeants, l’éducation « ne peut se résumer qu’à une question d’examens ». Ils reconnaissent néanmoins que les évaluations permettent d’avoir une indication des compétences des élèves dans tel ou tel domaine. « L’objectif principal de l’éducation est de donner d’abord une formation intégrale à l’enfant pour qu’il puisse se prendre en main après l’école et qu’il devienne un bon citoyen. Le programme d’études du HSC permet de forger la personnalité du jeune Mauricien et aide les élèves à développer un esprit critique et avoir une opinion sur divers sujets. Le jeune qui est passé par le HSC a indéniablement acquis une maturité d’esprit », soutient Ramparsad Mungar, secrétaire de la MPSSU. « En réservant le HSC aux seuls détenteurs de Five Credits, le ministère va priver chaque année environ 7 000 jeunes Mauriciens d’une formation supplémentaire ».

Un autre argument que la MPSSU a mis en avant hier pour soutenir son objection à l’obligation des Five Credits a trait à l’augmentation du nombre de candidats aux examens du HSC et au taux de réussite dans le sillage de la décision prise en 2008 par le ministre d’alors de l’Éducation, Vasant Bunwaree, d’admettre aussi en Lower VI des élèves ayant décroché au moins trois crédits en SC. « Ce nouveau critère a élargi l’accès au HSC », affirme le secrétaire de la MPSSU. « Il y a environ 10 000 jeunes qui prennent part à ces examens et il n’y a pas eu de déclin dans le taux de réussite comme veulent le faire croire certaines personnes qui s’opposent aux trois crédits. Nous enregistrons environ 75 % de réussite ».

En s’appuyant sur les statistiques de ces examens, la MPSSU est d’opinion que le critère de Five Credits bénéficiera à l’avenir « à un petit groupe d’élèves seulement ». « Peu d’élèves arrivent à décrocher cinq crédits et auront droit aux études de HSC. La grande majorité des jeunes restera sur la touche. L’obtention de cinq ou six crédits en SC est-elle une garantie de réussite dans la vie ? » lance le secrétaire de la MPSSU en direction des autorités de l’Éducation.

Les dirigeants de la MPSSU, qui étaient entourés lors de cette conférence de presse par une vingtaine de managers, soutiennent que la décision de contester le nouveau critère en en Cour « a été mûrement réfléchie » et qu’ils ont aussi informé la Fédération des Managers de leur démarche. « Il n’y a pas de conflits entre nous et la fédération », affirme le président de la MPSSU.