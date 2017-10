FLACQ : La MGSS célèbre la naissance de Gandhi

La Mahatma Gandhi Secondary School (MGSS) de Flacq a célébré cette semaine le 148e anniversaire de la naissance du Mahama Gandhi, l'apôtre de la non-violence, qui a vécu en Inde et a provoqué l’indépendance de ce pays en 1947, ouvrant la voie à la liberté dans d’autres pays, dont Maurice. À cette occasion, l’invité d’honneur du collège, Swaley Peerkhan, personnalité très connue de la région, a demandé aux élèves de prendre la vie du Mahatma Gandhi comme modèle pour « amener la prospérité » dans notre pays. « Nous vivons dans un pays multiracial où l’éducation, la santé et le transport pour certains sont gratuits. Nous avons plusieurs religions dans notre pays et chacun d’entre nous prie à sa façon, ce qui nous protège contre les calamités et autres désastres », a-t-il souligné. Et d'ajouter : « Heureusement, nous vivons à Maurice, qui est loin des conflits, comme dans certains autres pays. »

Aux élèves, Swaley Peerkhan a dit que nombre d’entre eux prennent les choses « for granted », ajoutant : « C’est à votre âge d'apprendre afin que vous deveniez des adultes responsables de demain. Tout commence pour vous à l’école, qui est votre passeport pour la vie. » Il leur dira aussi : « Sans vos profs, vous n’êtes rien. Ils vous guident dans vos études et vous font devenir des personnalités. Respectez-les et comportez-vous comme il faut. Ils sont là pour vous ! » Quant aux enseignants, il leur a demandé de « bien traiter les élèves, car vous êtes là grâce à eux », d'autant que « sans eux, l’école ferme, vous n’avez pas d’emploi et vous restez à la maison ».

Pour sa part, l’assistante rectrice, V. Beeharry-Panray, a rappelé que le message du Mahatma Gandhi était « si puissant » qu’il a inspiré le leader sud-africain Nelson Mandela et le chanteur John Lennon, mais aussi le grand défenseur des Noirs américains Martin Luther King. « Ce dernier était même connu comme le “Black Gandhi” », a-t-elle dit, avant de mettre l’accent sur les messages de Gandhi, dont : « Be the change that you want to see in the world. »