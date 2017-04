FLACQ: Une partie de beuverie se termine en meurtre

Une nouvelle agression mortelle a été enregistrée par la police. Celle-ci est survenue à la suite d'une partie de beuverie au restaurant Deven à Boulet Rouge, Flacq, hier après-midi.

Bidianand Appalsamy, âgé d'une soixantaine d'années, a été agressé mortellement, hier, par son ami Nazir B., 50 ans, alors qu'ils consommaient de l'alcool depuis la matinée. « C'est la première fois que je les ai vus ensemble tous les deux », explique Shivam, dont le beau-père est propriétaire du restaurant Deven, là où est survenu le drame; « Normalement, quand ils sont au restaurant, chacun choisit une place différente pour s'asseoir ».

Shivam relate que c'était lui qui était au comptoir peu avant l'agression. Selon ses dires, Bidianand Appalsamy et Nazir B. auraient commencé à s'exprimer à haute voix. « Zot inn gagn enn presion ar labwason. Mo pann pran kont zot konversasion », soutient notre interlocuteur. Mais alors que les deux amis s'approchaient de la caisse pour régler leur note, la situation a dégénéré. Selon Shivam, la victime n'aurait cessé de provoquer le suspect en usant de paroles grossières. Nazir B. aurait alors bousculé Bidianand Appalsamy avant de le gifler. Comme ce dernier était saoul, il a perdu l'équilibre et sa tête a violemment heurté le sol. « Il a saigné abondamment. J'ai placé ma main sous sa tête en attendant l'arrivée des secours », confie Shivam.

Peu de temps après, le SAMU est arrivé sur place et le suspect est grimpé à l'intérieur du véhicule pour accompagner la victime à l'hôpital de Flacq. Toutefois, le personnel soignant devait noter que Bidianand Appalsamy avait rendu l'âme. « Nazir est retourné au restaurant pour nous relater ce qui s'était passé dans le SAMU. Il a ensuite pris la fuite », soutient notre interlocuteur.

Les éléments du Scene of Crime Office (SOCO) se sont rendus au restaurant pour des prélèvements d'indices. Entre-temps, les limiers de la Criminal Investigation Division (CID) de Flacq ont recueilli les témoignages de clients qui se trouvaient sur place. Ils ont également saisi la bande d'images de caméra de surveillance des lieux.

À hier soir, le suspect était toujours recherché par la police. D'ailleurs, il est fiché pour plusieurs délits. Selon les habitants de cette localité, Nazir B. passerait la plupart de son temps à l'extérieur et dormirait parfois dans la rue. La police demeure confiante de pouvoir mettre la main sur le suspect rapidement.