FLIC EN FLAC : Du fer et des couleurs dans la galerie de Bolom Ng

Dans ce pensionnat de Flic en Flac converti en galerie d’art, Ah Neng Ng Kan Man expose une centaine de créations faites en métal et peintes de couleurs joyeuses. Le Bonom Ng Metal Art Gallery propose, depuis peu, une visite inédite qui raconte des scènes de vie, des mondes et diverses ambiances.

Pour livrer les secrets de son antre, il active le mécanisme manuel dissimulé dans la guérite du caissier. Dans un bruit sec, l’entrée s’ouvre, faisant valser sur le côté la joueuse de tambour, dont le tintamarre silencieux rythme la danse de son joyeux compagnon sur la porte de sortie. Nous voilà dans le monde merveilleux de Bonom Ng. Sont-ce des sculptures ? Des créations en métal ? Des dessins colorés faits en fer plat ? À l’entrée, sur la route côtière de Flic en Flac, il est précisé en grosses lettres de fer : “Through the artist’s eyes life-size metal sculptures of land sea and life.” Le genre n’a pas de nom, mais le métallurgiste, qui a connu ses moments de gloire comme photographe de cartes postales, en a fait une belle forme d’expression artistique.

Le grand dragon aux contours rouges et aux écailles orange veille sur l’entrée, en s’assurant que les nouveaux arrivants demeurent sur la gauche et que ceux qui sortent prennent la file de droite. Dans la cour, un vrai cirque où autruche, dodo, singes, chevaux, kangourou, lézard, cow-boys et autres personnages se donnent en spectacle, à l’ombre des cocotiers balayés par la brise de mer.

Partager son “trésor”.

Le Bonom Ng Metal Art Gallery titille la curiosité et expose le talent d’un artiste méconnu. L’accent ramené lorsqu’il a débarqué de Chine sur cette terre qu’il fera sienne dans les années soixante ne l’a jamais quitté. D’ailleurs, il lui arrive encore de rater quelques mots en kreol, prévient son épouse. Surtout ne pas s’offenser s’il trébuche sur une ou deux expressions. Le bonhomme n’est pas du genre à chercher querelle; au contraire, les conversations amicales autour de la vie et de l’art lui font toujours plaisir à la veille de ses 70 ans.

C’est aussi pour faire des rencontres et partager son “trésor” avec les autres qu’il a converti son ancien pensionnat en galerie d’art. Pendant plusieurs années, pour meubler son temps libre, il s’est amusé à faire des créations en fer. Puis, quand les enfants ont grandi, il a eu plus de temps pour s’y consacrer. Les sculptures se sont accumulées : “Puisque j’arrive à créer cela, j’ai senti que ce serait une perte de temps de ne pas y aller et ne pas le montrer.” Entre des petites pensées philosophiques et un brin d’humour que l’on trouve également dans ses créations, Ah Neng Ng Kan Man refait le chemin en arrière, tandis que son épouse et lui nous font visiter la maison désormais complètement réhabilitée en galerie.

Un travail méticuleux.

Dans le couloir d’entrée, un personnage forge un bras tandis que celui de côté laisse échapper une traînée de peinture en peignant l’installation. Cette première sculpture raconte le travail du couple. Il découpe, plie, soude le métal. Elle peint dans un foisonnement de couleurs qui donnent vie et volume à ces créations grandeur nature.

On en compte bien une centaine, répartie sous différents thèmes dans les pièces de la maison. La première chambre résume la culture et les ambitions chinoises. Juste après, un joueur de tabla accompagne une danseuse indienne qu’observe Ti-Frer, à côté de qui un couple fait la fête. Plus loin, ce sont des images de pêcheurs ou des scènes sous-marines, avant que l’on ne navigue au milieu des animaux de la jungle, pour finir dans le désert, à l’ombre des pyramides.

Bolom Ng n’a pas lésiné sur les moyens pour monter sa collection. “C’est un travail méticuleux. Souvan mo bizin kase-refer ziska li vinn bon”, confie-t-il. Parmi les nombreux métiers qu’il a pratiqués, il cite un atelier spécialisé dans la confection de fenêtres et d’antivols, qu’il a monté. C’est là qu’il s’est perfectionné dans la soudure. Il a développé son approche artistique en réalisant des cartes postales d’images de Maurice.

Grand bricoleur.

Ah Neng Ng Kan Man est aussi un grand bricoleur qui invente et innove au gré de son imagination. Il a ainsi créé le mécanisme d’entrée et celui qui agite la main aux visiteurs au-dessus de la guérite. Le sac du kangourou est une poubelle, un coussin a été fixé au dos de l’autruche pour les photos, et les enfants aiment bien monter sur le dos du chameau pour simuler une balade à la fin de la visite.

“Si je n’ai pas le soutien qu’il faut, tout cela se retrouvera au cimetière avec moi”, lance l’artiste. Malgré l’intérêt d’une visite en un tel lieu, la galerie n’attire pas foule, les propriétaires n’ayant jamais su exactement comment communiquer sur leur activité. D’où l’appel lancé aux autorités pour faire savoir qu’une autre vision du pays y est offerte. L’entrée a été fixée à Rs 100, mais des tarifs spéciaux peuvent être proposés aux établissements scolaires et groupes organisés, dit le couple. “Nous sommes obligés de faire payer parce que tout cela coûte.”

Bonom Ng prend son chapeau de cow-boy et s’installe sur le dos du chameau, en lui tenant solidement les rênes. Une dernière farce avant de clore la sympathique visite, dans ce monde de métal et de couleurs où tous les personnages sont joyeux.