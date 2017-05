FLIC EN FLAC : Jagessur Ramkissoon porté manquant après une plongée

Les éléments de la National Coast Guard (NCG) et de l'Helicopter Squadron se sont mobilisés depuis hier en vue de retrouver Jagessur Ramkissoon, 31 ans. Cet habitant de Bambous avait quitté son domicile dimanche en compagnie d'un voisin, 36 ans, pour profiter de la journée. Ils ont pris la direction de Flic en Flac où ils comptaient rapporter quelques poissons le soir. Selon la version des faits du voisin, ils ont préféré plonger plutôt que de rester sur les rochers pour pêcher. Or, en cette journée dominicale, la mer était agitée.

Comme ce n'était pas leur première plongée, le voisin ne s'est pas inquiété du sort de son ami Jagessur Ramkissoon. Après plus d'une heure dans l'eau, il est retourné à la plage où les deux avaient posé leurs effets personnels. Il a longtemps attendu le retour de la victime, mais ce dernier n'a pas donné signe de vie. C'est tard dans l'après-midi que le voisin a pris contact avec la police pour solliciter de l'aide.

Une équipe de la NCG a patrouillé les eaux de Flic en Flac, mais aucun signe du disparu. À la nuit tombée, les garde-côtes ont mis un terme à leur recherche, d'autant plus que le temps était venteux. L'opération a repris ce matin.

Entre-temps, une équipe de police s'est rendue au domicile de Jagessur Ramkissoon hier soir au cas où ce dernier s'était dirigé chez lui après cette partie de pêche. Mais, il n'y était pas. Des voisins ont confirmé ne l'avoir pas aperçu. Dans le sillage de cette affaire, la police a interrogé le voisin du disparu pour des compléments d'informations. Il a déclaré que son ami est sain esprit et qu'il est également un bon nageur. La police a écarté la thèse d'un acte criminel pour le moment.

CITÉ-MALHERBES : Un jeune agresse son ex-beau-père

Stéphane Angelo D., 21 ans, a agressé son ex-beau-père, âgé de 53 ans, pour une histoire de cigarette. L’incident s’est déroulé au domicile de la victime à Cité-Malherbes aux petites heures dimanche matin. Même étant séparé de son ancienne compagne depuis plusieurs mois, le suspect gardait de bonnes relations avec le quinquagénaire et lui rendait visite assez souvent. La veille de l’agression, les deux ont passé la nuit ensemble à manger et boire. Selon la version donnée par le jeune homme au cours de son interrogatoire, le quinquagénaire lui aurait demandé une cigarette. Il a répondu qu’il n’en avait pas. C’est alors que la victime s’est dirigée vers la cuisine où il s’est saisi d’un couteau et il a tenté d’agresser Stéphane Angelo D.

Après une lutte, ce dernier s’est emparé du couteau et a assené plusieurs coups à son ex-beau-père avant de s’enfuir. Grièvement blessé aux bras, au pied et au visage, le beau-père a pu alerter un proche qui a fait le nécessaire pour le transporter à l’hôpital Victoria à Candos où il a subi une délicate intervention chirurgicale. Entre-temps, la police d’Eau-Coulée s’est rendue sur le lieu de l’agression où elle a saisi un couteau taché de sang. Cet objet a été envoyé pour analyse au Forensic Science Laboratory (FSL).

Le suspect a été arrêté chez lui dimanche matin. Il plaide la légitime défense. Ses arguments ne convainquent pas les enquêteurs puisque la victime a reçu au moins dix coups de couteau. Stéphane Angelo D. a passé la nuit en détention policière et devait être traduit au tribunal de Curepipe aujourd’hui sous une charge provisoire d’agression avec préméditation. De son côté, la victime n’a pas encore donné sa version des faits à la police.