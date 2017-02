FLORE INDIGÈNE : Des espèces redécouvertes après près d’un siècle

La flore indigène a tendance à être de plus en plus menacée en raison du développement. Mais de belles surprises peuvent être au rendez-vous. Alors qu’on les croyait éteintes ou présentes uniquement dans quelques régions restreintes, plusieurs espèces ont pu être retrouvées dans le Parc National, grâce au projet de Protected Area Network.

En novembre 2016, la fougère indigène Nephrolepis abrupta, qu’on n’avait plus aperçue à l’état sauvage depuis cent ans, a été retrouvée à Pétrin dans le Parc National. Un an plus tôt, les scientifiques découvraient une nouvelle espèce endémique, l’Angraecum jeanineanum, dans la même région. Dans le même temps, on découvrait à Plaine Raoul l’unique population du Pandanus carmichaelii du pays. Quelques années plus tôt, c’est le Dombeya mauritiana qu’on avait retrouvé dans la forêt Brise-Fer, alors qu’on croyait l’espèce éteinte à l’état sauvage.

Importance capitale des découvertes.

Le Parc National et ses 6,700 hectares regorgent d’espèces rares qui sont plus ou moins en danger d’extinction à différents niveaux, selon les espèces. Ce vestige des forêts primaires de Maurice cache bien des joyaux que le monde scientifique croyait parfois disparus. À commencer par le Nephrolepis abrupta, une espèce de fougère endémique retrouvée en novembre 2016 dans le Conservation Management Area (CMA) de Pétrin dans le Parc National, alors qu’elle n’avait pas été aperçue depuis plus d’un siècle et qu’on croyait l’espèce éteinte.

Une nouvelle espèce, l’Angraecum jeanineanum, orchidée endémique de Maurice (cette plante n’existe nulle part ailleurs qu’à Maurice), a été découverte en 2015 dans cette même région de Pétrin. “Ces découvertes revêtent une importance capitale. Plus les espèces sont réparties dans différentes régions du pays, plus leur chance de survie est forte”, confie Arveen Gungadurdoss, Officer in charge du Native Plant Propagation Centre du NPCS. Ce dernier nous a guidé au sein du Parc pour découvrir ces espèces qu’on croyait disparues ou qui n’étaient présentes que dans certaines régions.

Restauration et conservation.

Les travaux de conservation dans le CMA Pétrin ont permis de retrouver le Melicope chapelieri varsesillis, une espèce endémique de Maurice qui n’avait pas été aperçue depuis de nombreuses années. Toujours à Pétrin, l’Olax psittacorum ou bois perroquet, plante endémique de Maurice et de La Réunion, y a récemment été retrouvé. Une espèce qui a le statut “en danger critique” sur la liste Rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).

Traversant la route, on se retrouve à Plaine Raoul, un lopin de terre marécageux récemment relié au projet Protected Area Network (PAN) et qui a été inauguré l’année dernière. Une zone qui bénéficie de contrôles de nuisances depuis peu et qui a livré quelques beaux secrets. En effet, on y a retrouvé plusieurs espèces endémiques ou indigènes très rares. À commencer par le Pandanus carmichaelii, dont c’est l’unique population en forêt. Il s’agit d’une espèce qu’on croyait disparue à l’état sauvage. On a également retrouvé le Badula platyphylla, dont seules quelques plantes avaient été recensées par le passé. Depuis que des travaux de restauration ont débuté à Plaine Raoul, on a retrouvé une trentaine de plantes de cette espèce. On y a également retrouvé des espèces indigènes telles que la Polyscias neraudiana, le Pandanus palustris, le Chassalia capitata ou encore le Diospyros petalocalyx.

Dombeya mauritiana.

Pour aller à la rencontre d’autres espèces récemment resurgi du passé, il faut s’enfoncer davantage dans le parc. Direction Brise-Fer, où se trouve sans aucun doute la meilleure forêt indigène du pays. Une trentaine de minutes de route en 4x4 et nous voilà arrivés devant un Dombeya mauritiana, espèce qu’on croyait disparue à l’état sauvage et qui a été retrouvée en bordure du sentier souvent fréquenté par les randonneurs. Cette forêt abrite également une vingtaine de Carissa spinarum. Il s’agit d’une espèce dont on a longtemps cru qu’il n’existait qu’une seule plante à Guibies avant qu’elle soit retrouvée à St-François, Bel Ombre, sur la chaîne de montagnes de Bambous et à Brise-Fer, en 2013.

Si les régions protégées peuvent réserver bien des surprises, certains endroits plus exposés aux espèces exotiques peuvent l’être également. Au cœur de Plaine Champagne et de son immense population d’espèce exotique nuisible qu’est le goyavier de chine, on a retrouvé, il y a quelques années, cinq spécimens de Ficus densifolia, une espèce endémique de Maurice et de La Réunion, qui était considérée comme éteinte à Maurice.

Protected Area Network.

Une grande partie de ces espèces qu’on a retrouvées à l’état sauvage a pu l’être grâce au projet PAN, qui touche à sa fin. Celui-ci consiste à créer un réseau dans le Parc National pour contrôler la montée des espèces exotiques afin de favoriser le développement des espèces indigènes et endémiques. “À travers le PAN, nous pouvons avoir une meilleure protection de la biodiversité. Il nous a permis de retrouver plusieurs espèces qu’on croyait disparues ou n’existant que dans certains endroits restreints. Les redécouvrir est important puisque certaines de ces espèces sont essentielles à la survie d’autres espèces. À titre d’exemple, il y a un criquet qui ne peut vivre que sur un palmiste endémique de Maurice. Si ce palmiste-là disparaît, le cricket disparaîtra également. De même, avoir des plantes d’une même espèce dans différentes régions permet de conserver les variations génétiques qui sont créées et qui sont essentielles pour maintenir la biodiversité”, explique Kevin Ruhaumun, Senior Scientific Officer au NPCS.