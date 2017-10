FLORÉAL NEWS : Argun prêt pour son retour

Argun est prêt pour son retour à la compétition. C’est ce qu’on en déduit à l’issue de la séance de vendredi dernier (ndlr : 13 octobre) au centre Guy Desmarais. L’élève de Gilbert Rousset n’arbore certes pas la plus jolie des robes, mais il a donné entière satisfaction lors de sa prestation sous la conduite de Nishal Teeha. Pour rappel, Argun n’a plus été revu en compétition depuis le 9 septembre, lorsqu’il n’avait pas fait le poids face à Black Tractor sur 1400m. Son entourage a jugé bon de lui donner un break après cette course, ce qui semble lui avoir été bénéfique. L’alezan a été envoyé à Floréal pour emmagasiner un peu de fraîcheur afin que sa reprise se fasse dans les meilleures conditions. Battu sur le fil à sa dernière sortie, Lee’s Star est capable de prendre sa revanche sur le sort. Il a été maintenu dans une forme splendide. Sea Pass était tout aussi beau à voir. Il mérite d’être repris à sa prochaine sortie, lui qui avait été mal monté la dernière fois.

À l’entraînement Merven, le cœur n’y était plus après la perte de Beat The Retreat, qui s’est fracturé le paturon à Port-Louis alors qu’il travaillait sous la selle d’Imran Chisty. Toute la petite équipe semblait abattue, à commencer par Camille Merven, qui pouvait difficilement dissimuler son chagrin, et le trackrider Vinod Rossick, qui monte souvent Beat The Retreat quand ce dernier se trouve au centre. Le récent vainqueur Ice Run a été maintenu dans un esprit de compétition et devrait encore faire parler de lui à sa prochaine sortie. Jullidar reste un sujet difficile à entraîner, étant capricieux, mais physiquement, il semble bien dans sa peau. Nation Builder, qui a trouvé la compétition trop sévère en 50+ la dernière fois, mérite d’être repris car il a maintenu une belle forme.

Du côté de Perdrau, ce sont essentiellement les nouveaux qui se sont exercés. Après Black Tractor et Indian Tractor, les turfistes verront la saison prochaine Purple Tractor, qui vient de terminer sa période de quarantaine. Il a découvert son nouvel environnement en même temps que Napoli et Badawee. Comme mentionné dans notre dernière édition, Black Tractor a été maintenu en excellente condition et le voir en compétition d’ici à la fin de la saison est une réelle possibilité.

Présence de Ricky Maingard

La présence de Ricky Maingard a été très remarquée. L’entraîneur a voulu constater de visu les dispositions actuelles de certains de ses poulains afin qu’ils abordent cette dernière ligne droite de la saison dans les meilleures conditions. Si Duke The Duke, qui se remet tout doucement de ses ennuis de santé, St Arnault et One Cool Dude donnent l’impression de pouvoir progresser davantage, en revanche, Rebel’s Game continue de peaufiner sa condition physique en vue de sa prochaine sortie. À retenir également Storm Clipper, qui a travaillé avec des bonnets, et Havana Breeze, qui nous a paru dans une belle forme.

Ils étaient une vingtaine du côté de l’entraînement Rameshwar Gujadhur à se présenter en piste en ce vendredi matin. On retiendra les belles dispositions de Bezamod et de Five Star Rock qui n’ont rien perdu de leur superbe. Mr Leyend a paru tout aussi dans de belles dispositions, contrairement à Gondwana, dont l’état de la robe laissait beaucoup à désirer. Solar Star et Glorious Goodwood affichent une forme stable.

La Coupe des Présidents sera la dernière chance pour Disco Al de ne pas rentrer bredouille cette saison. L’élève de Ramapatee Gujadhur respire la santé en cette fin de saison et sur la base de sa dernière course, il aura des arguments à faire valoir dans la dernière épreuve de fond de la saison pour l’élite. Les nouveaux Newlands, Friend Request et Hamaan ont été rejoints par Zap, un jeune élément qui appartenait déjà à la famille Gujadhur en Afrique du Sud.

Finalement, à l’entraînement Simon Jones, les chevaux à suivre sont Noordhoek Ice, Kilroy et Rumbullion. Ils font partie de la brochette de chevaux qui ont montré le bout du nez mais qui sont toujours en attente de visiter le box des vainqueurs. On est tenté de dire que cela ne saurait tarder, leur établissement crachant le feu en ce moment.