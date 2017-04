FLORÉAL NEWS : Blow Me Away toujours resplendissant

Ceux qui pensent que la dernière course de Blow Me Away a eu raison de lui se trompent. Bien au contraire, l’alezan de Rameshwar Gujadhur en a profité pour améliorer davantage sa condition physique. Il en a fait étalage vendredi dernier au centre Guy Desmarais et sa prestation sous la selle de Naveen Reegah n’a pas laissé insensibles les turfistes présents. À la faveur d’un engagement bien choisi, on le voit capable de remettre ça à sa prochaine sortie. Mr Bond. Voilà un compétiteur qui ne tardera pas à visiter le winner’s enclosure à Maurice. Il nous a paru plus affûté avec une course dans les jambes. En revanche, les nouveaux Gondwana, Nottingamshire et autre Olive Garden possèdent une belle marge de progression, alors que Belong To Me peut davantage s’améliorer au niveau de la condition.

À voir le degré de forme des pensionnaires de l’entraînement Rousset, on en déduit que la mainmise de cette formation sur ce début de saison n’est pas près de se terminer. Les Gharbee, Argun et autre Scotsnog ont tous profité de leur première sortie et niveau physique on ne peut plus appréciable. Le doublé est largement à la portée de ces chevaux sur leur forme actuelle. New Star aura aussi des arguments à faire valoir. Cet alezan jouit actuellement d’une superbe condition physique.

À l’entraînement Preetam Daby, c’est incontestablement Emaar (Roby Bheekary) qui a retenu l’attention. Ce coursier a su capitaliser sur sa rentrée pour gagner davantage en condition et il a donné entière satisfaction lors de son travail sur trois tours de piste. En revanche, League Of Legends n’a pas impressionné et pourrait avoir besoin d’une course supplémentaire pour retrouver ses automatismes. Le nouveau Pride Rock est un joli modèle qui devrait faire le bonheur des siens dès qu’il aura retrouvé ses moyens. Quant à Shreya’s Star, son entourage s’est montré très attentionné à son égard. Il donne l’impression de n’avoir pas trop souffert de sa première incursion au Champ de Mars.

Les caprices de Dark Force

Dark Force, qui a joué un vilain tour à ses nombreux partisans à ses débuts, a démontré, si besoin est, qu’il reste un sujet capricieux. Dinesh Sooful a dû rivaliser d’astuce pour le faire travailler et au moment de lui donner son bain, c’est Nicolas Dupavillon qui a dû y mettre du sien pour que les deux palefreniers ne subissent pas les caprices du hongre bai de 3 ans. Toujours à l’entraînement Maingard, Psycho Syd (Kenny Gustave) donne l’impression de ne pas s’être totalement remis de sa course dans la Duchesse, alors que les débuts de Tigre Libre ne sauraient tarder.

Ek Tha Tiger, qui n’a pas été ridicule à sa reprise, s’est encore amélioré. L’alezan de l’entraînement Gujadhur jouit actuellement d’une belle forme et on le voit réussir là où il avait échoué lors de la 3e journée. C’est sous une pluie battante que s’est exercé son compagnon de box Ready To Attack. Le vainqueur de la Duchesse semble avoir bien récupéré et devrait retrouver la compétition incessamment. Encore enrobé à sa reprise, Evergreen nous a paru dans de meilleures dispositions. Quant à Super Glue, il prépare activement sa première sortie. À noter la première apparition d’Enaad, le crack annoncé de la casaque bleu électrique, dont la période de quarantaine a pris fin vendredi dernier.

C’est sur le coup de 9h que les chevaux de Shirish Narang se sont présentés en piste. Pas grand-chose à signaler si ce n’est que Jiggery Pokery (Nabil Sheik) jouit toujours d’une belle condition physique. Logan (Sanish Ramgopal) nous a paru dans de meilleures dispositions alors que son compagnon de box King’s Salute (ex-Blue Hills) s’est exercé dans le grand manège sous le regard attentif de Benoît Noël Sr. Ce coursier était en eau à son retour aux écuries.

Du côté de l’entraînement Vincent Allet, Ravi Rawa était fidèle au poste et s’est montre très attentionné avec Netflix et Awesome Adam, auteur d’une prestation tout en puissance sous la selle de Nitish Oodith. Accountability, qui a flirté avec la victoire à sa reprise, a maintenu une excellente condition physique, tandis que Mexican Sun affiche un léger mieux avec une course sous les sabots.

Terminons par la chute de Bhavish Gooljar sur In The Loop en fin de séance. Plus de peur que de mal pour le jeune trackrider alors que le nouveau pensionnaire de l’entraînement Merven est vite maîtrisé par Camille Merven.