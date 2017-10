FLOREAL NEWS : Disco Al proche de son meilleur niveau

La saison tire à sa fin et cela se reflète au niveau des entraînements des chevaux. À ce stade, la plupart sont racing fit et ne se contentent que d’un travail de maintenance. Pas Disco Al, qui est actuellement soumis à un régime assez spécifique au centre, avec un travail axé sur la tenue. Il semblerait que Ramapatee Gujadhur a un objectif bien précis avec ce cheval, qui est la Coupe des Présidents, qui sera courue au début du mois de novembre.

Disco Al n’avait rien pu faire face à Dawn Raid le 7 octobre dernier. Sur sa forme actuelle, on le voit capable de retourner la situation en sa faveur et remporter par la même occasion sa première victoire à Maurice. Kemal Kavur, qui a montré le bout du nez en quelques occasions, a été l’auteur d’un travail intéressant sous la conduite de Sunil Bussunt. Il arbore en ce moment une robe luisante. Les nouveaux Zap, Stock Broker, The Third Man et autre Perplexing en sont au tout début de leur programme et ne seront opérationnels que l’an prochain.

À l’entraînement Preetam Daby, Answeringenesis nous a paru dans de belles dispositions. Il est capable de boucler son année sur une très belle note. L’alezan Aficionado n’a pas été bousculé mais nous il a paru dans une forme appréciable. Dreamforest a donné du fil à retordre à Roby Bheekarry, qui a effectué son retour au sein de cet établissement. À l’image de Disco Al, Kingmambo’s Legacy prépare avec beaucoup de sérieux la Coupe des Présidents. Ce cheval est à reprendre car il a été desservi par une très mauvaise monte de Ioannis Poullis la dernière fois.

Pas grand-chose à signaler du côté de l’entraînement Maingard, si ce n’est que Storm Clipper a travaillé avec les bonnets, comme c’est le cas depuis deux semaines. Ce harnachement sert à protéger les oreilles du cheval du vent. St Arnault n’a pas impressionné, alors que Psycho Syd semble avoir maintenu une belle forme après sa course victorieuse.

J.M Henry aux petits soins avec Oomph

Jean-Michel Henry n’a pas quitté des yeux Oomph qui, en principe, sera son représentant dans la Coupe d’Or, dernière classique du calendrier local. Le meilleur 3-ans 2017 a regagné le centre pour la récupération après son grass gallop du mardi 17 octobre aux côtés de Wavebreaker. Oomph nous a paru dans une belle forme. À lui de démontrer qu’il peut hausser davantage son niveau et dominer les meilleurs à poids d’âge. Son moins célèbre compagnon d’entraînement Marine Sky a donné du fil à retordre à Stephen Azie à son retour aux écuries. Quant à Dark Liability, il respire la santé.

À l’origine de la lourde suspension de Yashin Emamdee, Glorious Goodwood peut se racheter à sa prochaine tentative vu sa bonne forme du moment. Il est avec Sierra Redwood et Orange Tractor les chevaux qui ont laissé la meilleure impression à l’entraînement Rameshwar Gujadhur. Orange Tractor semble recouvrer un peu de ses moyens et mérite d’être suivi en cette fin de saison. À suivre également Ramaas, qui a maintenu une belle forme, alors que Chosen Dash émettait des bruits respiratoires lors de son travail sous la conduite de Brandon Louis.

Chez Patrick Merven, Bridegroom Bertie s’est mieux comporté avec un nouveau mors. Il doit être repris, surtout qu’il a montré le bout du nez ces derniers temps. Seven League Boots est un galopeur et c’est allègrement qu’il a parcouru les trois tours de piste auxquels lui a soumis son trackrider. Il est actuellement en pleine possession de ses moyens. Sir Earl Grey et Wanted Man affichent de belles dispositions. À noter que le deuxième est un coursier qui excelle sur la fraîcheur.

Finalement, à l’entraînement Raj Ramdin, Sachin Chowa a eu du mal a arrêter Shield Of Thunder, qui tirait comme un train lors de son travail. Physiquement, on ne peut rien reprocher à Brazo, alors que Bright Shining a été maintenu dans une belle forme. Il peut envisager de terminer l’année, si ce n’est sa carrière, sur une belle note.