FLOREAL NEWS : Emaar retient l’attention

Contrairement à ce que l’on aurait pu croire, le centre Guy Desmarais n’était pas en effervescence à la veille du coup d’envoi de la saison 2017 et ils étaient qu’une poignée de turfistes à avoir fait le déplacement. Au cours d’une séance dominée par les protégés de Preetam Daby et marquée par la présence de l’administrateur Paul-France Tennant, ce sont Emaar et Without A Doubt qui nous ont laissé la plus belle impression.

Le nouvel entraîneur Preetam Daby tient peut-être son deuxième gagnant de la saison en Emaar (Roby Beekharry). Ce hongre australien, auteur d’une première campagne réussie avec 3 victoires et un placé en 2016, respire la grande forme et semble fin prêt pour affronter ses futures échéances. On devrait conseiller aux turfistes d’avoir un œil sur lui lors de sa prochaine incursion. Idem pour League Of Legends qui se rapproche petit à petit de son meilleur niveau, tout comme Aficionado, qui a allongé ses belles foulées lors de son travail sur trois tours de piste.

Les pensionnaires de l’entraînement R. Gujadhur sont aussi sur la bonne voie en terme de fitness. Nous pensons ici à Mr Leyend (Naveen Reegah), Solar Star (Vikram Sola) et Beach In A Bottle, dont on attend beaucoup plus cette saison. Captain Magpie nous a, pour sa part, paru un tantinet enrobé mais gageons qu’il retrouvera son poids de forme à l’approche de sa future échéance. Du côté de Shirish Narang, ce sont les jeunes pousses telles que Baron Bellet, Man Of Marron mais surtout Logan qui ont retenu notre attention. En effet, ce dernier s’est montré particulièrement à l’aise lors de son travail sous la selle de Sanish Ramgopal, de bon augure à l’approche de ses débuts. Le véloce Step To Fame se porte aussi comme un charme en marge de la nouvelle campagne qui devrait être celle de la confirmation pour lui.

Without A Doubt sur les traces de Cape Horn

Avec un doublé lors de la journée inaugurale, l’entraînement Gujadhur a démarré du bon pied le nouvel exercice, qui plus est avec deux nouvelles unités dont Cape Horn dans l’épreuve d’ouverture. Au cours d’une saison placée sous le signe du renouveau, Without A Doubt semble bien parti pour émuler son compagnon d'établissement. De ce que l’on a pu voir vendredi dernier, ce produit de Gimmethegreenlight vaut bien plus que son rating local de 21 et on s’attend à le voir démarrer sa carrière mauricienne sur les chapeaux de roues. En ce qu’il s’agit des anciens, nous retiendrons la prestation de Kurundu mais aussi celle de Kemal Kavur (Girish Goomany), qui a entamé un net regain de forme depuis sa castration.

Cette séance matinale a également été marquée par la présence de notre compatriote Kersley Ramsamy, qui est sur le point de terminer son apprentissage en Afrique du Sud. Lors de son passage à Floréal, il a été notamment aperçu sur Battle Ready (Perdrau), Gris Cheval (Narang) et le caractériel Kimberly Al (Rousset). Du côté de l’entraînement Rousset, ce sont les workouts de Argun et du nouveau Aspara qui méritent d’être soulignés, les deux alezans disposant actuellement d’un bon degré de forme.

Ce sont les élèves du nouvel entraîneur Amardeep Sewdyal qui se sont chargés d’animer la fin de séance avec le très bon travail réalisé en solitaire par Victory Team (Teddy Maruthamuthee). Un peu plus tôt, Masaar et The Boxster se sont bien illustrés lors de leur sortie en piste. Ces deux jeunes éléments semblent avoir très bien pris leur castration et ils sont à suivre à leurs débuts. Une mention finalement pour Raheeb (Mayeven Chinapiel) et Redwood Valley (Kenny Gustave) du yard de Ricky Maingard. Ils possèdent certes une belle marge de progression mais ils devraient avoir leur mot à dire au bas de l’échelle.