FLOREAL NEWS : Jambamman à son summum

Comme ce fut le cas le vendredi précédent (ndlr: 19 août), on a eu droit à une séance plutôt tranquille en ce dernier vendredi du mois d’août au centre Guy Desmarais. Et comme ce fut aussi le cas une semaine plutôt, ce fut une fois de plus les chevaux de Jean-Michel Henry qui ont retenu l’attention.

À commencer par Jambamman qui semble être à son summum actuellement. Ce coursier a travaillé en binôme avec Epicentre (Girish Udhin) et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne peut être mieux au niveau physique. Il faudra encore une fois compter avec lui à sa prochaine sortie. Right To Tango (Nitish Oodith) respire lui aussi la santé. Sujet qui est tombé à chaque fois sur plus fort ces derniers temps, on le voit capable, sur sa forme actuelle, de revoir ses ambitions à la hausse à la faveur d’un bon engagement. Ritmo Total qui avait mal pris la course de ses débuts, semble retrouver graduellement ses automatismes. C’est un coursier qui est très estimé par son entourage et dont la progression mérite d’être suivie. Mention également pour Domani et Obligation qui, fidèles à leur habitude, ont laissé une belle impression d’aisance. Quant à Allenby Park, il a repris le travail après des pépins de santé. Il possède une belle marge de progression.

Sir Henry, de chez Raj Ramdin, dont un examen endoscopique avait révélé du mucus dans sa trachée à l’issue de sa dernière course, n’a pas tardé à reprendre le travail. Reste qu’il donne l’impression de pouvoir encore s’améliorer. Travail tout en vitesse pour Wieland dont Sachin Chowa a eu du mal à canaliser les efforts. Fidèle à son habitude, Social Network a attiré les regards tandis que Mr Oshkosh n’a pas impressionné.

Avec l’indisponibilité de Rakesh Doyal, souffrant, c’est Yannick Yeung Ki qui a été dépêché au centre pour faire travailler les chevaux de l’entraînement Perdrau. On retiendra que le trackrider a pris beaucoup de soins avec Sunset Breeze qu’il a soumis à un travail méthodique sur trois tours de piste. Il a ensuite fait travailler Cula qui nous a paru en légère baisse de forme.

Sooful sur les chevaux de Jones

Même s’il traverse une mauvaise passe – on ne l’a plus revu dans la winner’s enclosure depuis sa victoire avec Seven Fountains lors de la 2e journée – Dinesh Sooful ne se laisse pas gagner par le découragement. Le jockey mauricien se montre régulier au training et se fait un devoir de répondre à chaque fois que ses services sont sollicités. Lors de cette séance, c’est sur les chevaux de Simon Jones qu’on l’a principalement vu. Si les Kilroy, A P Strike, Seeking The Dream et autres Dark Abbot, possèdent une belle marge de progression, en revanche Parker nous a paru dans une très belle forme. Quant à Answeringenesis, il poursuit sa remise à niveau sous les yeux attentifs de Preetam Daby.

A l’entraînement Rousset, ce sont Karraar (Vikram Sola) et Charles Lytton (Nishal Teeha), pourtant en action une semaine plus tôt, qui ont retenu l’attention. Le premier a encore gagné en puissance tandis que le deuxième semble avoir progressé davantage. Si Nothing Compares semble être à son meilleur niveau actuellement, Lietuva donne l’impression de posséder une belle marge de progression.

Comme mentionné dans notre dernière édition, l’entraînement Merven ne compte pas beaucoup de chevaux au centre et ceux qui y séjournent actuellement sont Fortissimo, Amber Palace, Seven League Boots et Guilty As Charged. Ce dernier a été essayé avec des pacifiers car il a tendance à ne pas avoir la tête au travail. Quant à Seven League Boots, sa première sortie semble lui avoir fait du bien puisqu’il s’est présenté dans de bien meilleures dispositions.

Finalement, à l’entraînement Rameshwar Gujadhur, Al Firenze est retourné au centre après de longues semaines passées à Port Louis. Il nous a paru dans une forme appréciable. Five Star Rock n’a rien perdu de sa superbe, l’imposant bai brun se trouve dans de belles dispositions. À retenir également Ruby Rocker qui a couru en net progrès à sa dernière sortie et Unbridled Joy qui s’est montré à son avantage. Fidèle à son habitude, Joe’s Legacy s’est montré en verve sous la conduite de l’apprenti Ashik Oogur.