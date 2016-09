FLOREAL NEWS : Kingdom’s Key sur la montante

Il faisait un temps splendide au centre Guy Demarais vendredi dernier où la séance fut très animée contrairement à celle qui s’est tenue la veille du Maiden. Ils ont ainsi été un peu moins de 80 coursiers à succéder Alpha Pegasi (Rakesh Doyal) en piste pour s’exercer. Du lot, ce sont Kingdom’s Key (Narang) et Ruby Rocker (R. Gujadhur) qui nous ont laissé la meilleure impression.

L’élève de Shirish Narang était rentré aux écuries avec une boîterie à l’issue de sa dernière participation mais il semble s’en être complètement remis car il a épaté la galerie lors de son passage sur le trotting track et la petite piste sous les ordres de l’apprenti Clyde Coco. Quant on sait que son entraînement carbure bien en ce moment, la candidature de Kingdom’s Key mérite certainement d’être reprise avec confiance à son futur engagement.

Les nouvelles sont également bonnes pour Ramapatee Gujadhur. Kurundu (Avishek Seeburn) était un tableau à sa sortie en piste. Il ne peut être mieux physiquement et il devrait encore faire parler la foudre à sa prochaine sortie. Il en va de même pour Evergreen, qui nous a paru toujours au top de sa condition alors que Strum donne l’impression de pouvoir encore s’améliorer. En ce qu’il s’agit du récent vainqueur Super Glue, il semble avoir très bien pris sa dernière course et il ne s’est contenté que d’un travail léger.

Du côté de Jean-Michel Henry, Red Rain (Brandon Louis), qui a connu quelques ennuis de santé pour sa première campagne sur notre turf, n’a pas été bousculé lors de sa sortie en piste. Il est à revoir à sa prochaine incursion mais il possède définitivement une belle marge de progression. All Magic et Roman Express n’ont, eux, gardé aucune séquelle de leurs derniers engagements et ils se sont exercés en binôme sous la supervision de Praveen Nagadoo.

Ruby Rocker : one to follow

L’entraînement R. Gujadhur est en plein boom cette saison avec déjà 36 victoires dans l’escarcelle. Le four-time winner Seven Fountains (Roby Beekharry) se porte toujours comme un charme mais c’est bien Ruby Rocker (Naveen Reegah) qui a retenu notre attention. En gros progrès à sa dernière incursion, le bai brun donne l’impression d’avoir franchi un cap et il mérite de figurer en bon ordre dans le répertoire des turfistes. Mucajai a été soumis à un galop poussé mais il peut, à notre avis, encore s’améliorer.

Cette fois encore, Tiger Master n’a pas été ménagé lors de son programme. Le petit sprinter de Raj Ramdin s’est dépensé sans compter sous la conduite d’Alvino Roy et on devrait le reconsidérer à son prochain engagement. Candy Rock, qui a été l’auteur de débuts remarqués, s’est principalement exercé dans le grand manège en compagnie de Put Foot Singe (Sachin Chowa), ce dernier bouclant son travail par un spurt fort intéressant.

Chez Simon Jones, Aficionado (Roby Beekharry) poursuit son programme de remise en forme en vue de sa première sortie sous ses nouvelles couleurs. Nous avons également bien apprécié le travail du jeune et très prometteur Answeringenesis, qui est en lice pour effectuer ses débuts samedi prochain. Pour peu qu’il ne soit pas impressionné par l’ambiance du Champ de Mars, il devrait pouvoir bien se défendre. Black Gambit (Vinod Rossick) nous a en revanche paru très distrait lors de sa sortie en piste.

Du côté de l’entraînement Hurchund, on était aux petits soins avec Sheer Trouble (Laqdar Ramoly). L’alezan, victorieux à quatre reprises en Afrique du Sud, s’est longuement attardé dans le manège avant d’effectuer un light canter, sous le regard avisé d’Amar Sewdial, le stable supervisor. S’il maintient sa courbe de progression, il aura des très bons arguments à faire valoir à ses débuts.