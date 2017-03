FLOREAL NEWS : Mount Fuji prêt à démarrer du bon pied

A une semaine du coup d’envoi de la saison 2017, ils étaient plus d’une centaine de coursiers à s’exercer sous le regard d’une bonne foule d’inconditionnels au centre Guy Desmarais. Par un temps splendide menacée brièvement par une petite averse sur le coup de 7h30, plusieurs protagonistes ont tapé dans l'œil lors de leur passage sur la grande piste, à l’instar de Mount Fuji et Chosen Dash.

Ce sont les pensionnaires de l’entraînement Narang, qui se sont chargés d’animer le début de la séance. Halabaloo s’est ainsi montré très enthousiaste sous la conduite de Mayeven Chinapiel, l’alezan accélérant bien sous les sollicitations de son cavalier. Souvent dans l’argent l’année dernière, l’élève de Shirish Narang devrait avoir une belle carte à jouer dans la fourchette (0-25) cette année. Les nouveaux Swinging Captain et Our Jet se sont aussi bien distingués, tout comme Racing For Fun, auteur d’un travail de bonne facture sous la selle de l’apprenti Ramgopal.

L’entraînement Rousset devrait démarrer la nouvelle campagne pied au plancher. C’est du moins l’hypothèse qu’on peut avancer si l’on se fie aux dispositions actuelles de plusieurs de ses éléments, à commencer par Mount Fuji. Auteur d’une première campagne correcte chez nous l’an dernier, ce produit d’Admire Main devrait franchir un nouveau palier cette année et il a séduit lors de son passage en piste. Il est à suivre lors de son tout premier engagement. On peut en dire de même pour Canadian Dollar, Melson et Entree. Prince Of Thieves (Nishal Teeha) dégage, lui, une impression de puissance et sa participation dans le championnat des 4-ans est à suivre avec beaucoup d’intérêt cette année.

Chosen Dash affûté

Le championnat, l’entraînement R.Gujadhur en a fait sa priorité cette saison et le King Of Long Shots s’est donné les moyens de ses ambitions avec plus d’une vingtaine de nouvelles acquisitions jusqu’ici. En attendant que ceux-là trouvent leurs marques chez nous, Rameshwar Gujadhur pourra compter sur l’apport de ses anciens, à l’image de Chosen Dash (Naveen Reegah) que l’on a trouvé dans une condition splendide vendredi dernier. Ce jeune sprinter a rarement été surclassé en 2016 et nous le croyons capable de bien tenir sa partie en ce début d’année, tout comme les Polar Palace, M L Jet et Blow Me Away. Le nouveau Gondwana nous a, lui, paru très à l’aise avec l’apprenti Benee sur le dos.

Quelques galops poussés étaient au programme du côté de l’entraînement Allet. Pajama Party, What’s News, Buffalo Trip et Flash Drive se sont tous bien dépensés sous la supervision de l’assistant-entraîneur Ravi Rawa. La robe de la nouvelle unité Promissory nous a, en revanche, paru quelque peu terne mais sa condition devrait s’améliorer au fil des semaines. Après une première saison d’apprentissage, on s’attend à mieux de la part de Battle Ready du côté de l’entraînement Perdrau. Le jeune compétiteur, muni d’œillères, n’a ainsi pas été ménagé lors de son workout par l’apprenti Seeburn. Power Dive, qui fait généralement bien sur la fraîcheur, s’est exercé au strong canter et il est aussi à suivre en ce début de saison.

Preetam Daby a décidé de voler de ses propres ailes cette année et l’ex-jockey dispose de quelques bons outils pour faire tourner la maison le temps que ses nouvelles acquisitions s’acclimatent. League Of Legends et Emaar, qui l’ont suivi du yard de Simon Jones, semblent ainsi en mesure d’aider le nouvel entraîneur à lancer sa saison sur de bons rails. Une mention finalement pour Seven League Boots et Colonel Bling, qui devraient être d’un bon apport à Patrick Merven cette année.