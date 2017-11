FLORÉAL NEWS : Saracen King sur la montante

Nous sommes à quatre semaines de la fin de la saison et le rythme a déjà baissé d’un cran au centre Guy Desmarais, où de plus en plus de nouveaux font connaissance avec leur nouvel environnement. Les anciens qui sont sur place, de leur côté, se ressourcent afin de négocier cette dernière ligne droite dans les meilleures conditions.

Saracen King, de chez Jean-Michel Henry, fait partie des chevaux qui doivent figurer en bonne place dans le répertoire des turfistes, surtout que son yard veut terminer la saison en force, comme il l’a clairement fait comprendre samedi dernière avec Ernie, Elysian Park et à un degré moindre Wavebreaker. Saracen King commence a montrer le bout du nez, preuve qu’il est désormais mieux acclimaté aux conditions locales. Sur ses belles dispositions du moment, il mérite d’être suivi. Baritone a regagné le centre après quelques apparitions à Port-Louis. Sujet de l’élite, son entourage lui donne tout le temps pour bien prendre ses repères afin qu’il entame 2018 dans les meilleures conditions. Anafesto et Black Gambit affichent une belle forme en apparence.

Mystical Twilight, de chez Shirish Narang, n’a pas tardé à reprendre l’entraînement après avoir saigné lors sa dernière sortie (30e). Cet imposant coursier n’a pas été bousculé par Sunil Bhundoo, mais on a remarqué qu’il s’est montré assez ardent. Swinging Captain respire toujours la santé et on peut dire qu’il est actuellement à son meilleur niveau. Il en est de même pour Our Jet, impressionnant vainqueur il y a deux semaines.

Avec l’arrivée de l’été, les chevaux de Vincent Allet regagnent petit à petit le centre, mais faute de place, cela se fait au compte-gouttes. La semaine dernière, ce sont Dealer’s Charm, Rap Attack et Charleston Hero qui ont profité de la fraîcheur des haut plateaux. Le dernier nommé a soif de revanche, après avoir laissé filer une course qui, sur le papier, lui semblait promise.

Des soucis au garrot pour Mount Fuji

À l’entraînement Rameshwar Gujadhur, Orange Tractor est celui qui a laissé la meilleure impression. Ce compétiteur nous a paru sur une pente ascendante en ce matin du vendredi 27 octobre, comme l’atteste la robe luisante qu’il arborait. Même s’il n’a pas encore confirmé sa victoire acquise lors de la 14e journée, on le croit capable de terminer son année sur une belle note. Bezamod est également à suivre en cette fin de saison. Les bruits provenant de son entourage font valoir qu’il n’avait pas été bien piloté à sa dernière sortie (31e), lorsqu’il avait occupé la dernière place à 12L d’Emaar. Jameer Allyhosain a été sollicité pour piloter Ruby Rocker, qu’il avait mené à la victoire lors de la 30e journée. Il n’est pas impossible que, bientôt, l’apprenti soit associé encore une fois à ce coursier. Les récents vainqueurs Nottinghamshire et Gondwana ont conservé leurs belles dispositions.

Seeking The Dream, de l’entraînement Patrick Merven, peut envisager de terminer la saison sur une belle note. Il nous a paru dans de belles dispositions. À savoir que des traces de sang avaient été découvertes dans sa trachée à l’issue de sa course de la 31e journée. Son compagnon d’entraînement et récent vainqueur Gold Medalist respire toujours la santé et sera difficile à mater à sa prochaine sortie. Belenos n’a pas impressionné, mais il nous a paru en léger mieux, alors que Wow Holiday devrait bien tenir sa partie à son prochain engagement.

L’entraînement Rousset, qui connaît une fin de saison laborieuse, ne pourra compter sur Mount Fuji, qui a été mis au repos complet suite à des ennuis au garrot. Véritable modèle de régularité, Mount Fuji aurait été d’un certain apport en ces temps de vaches maigres. En revanche, Argun peut terminer l’année sur une belle note, de même que No Resistance, mal monté à sa dernière sortie.

Finalement, à l’entraînement Sewdyal, les débuts de Spun Out ne sont plus qu’une question de temps. Son entourage pense qu’il est suffisamment prêt pour prendre une course. Cula s’est montré à son avantage lors de son travail sous la conduite de Laqdar Ramoly. Il est à suivre.