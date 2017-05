FLORÉAL NEWS : Le training pas perturbé

Contrairement à Port-Louis où deux séances du training matinal (mardi et mercredi) n’ont pas eu lieu en raison de la petite piste devenue impraticable car grandement affectée par les averses qui ont arrosé la capitale presque quotidiennement la semaine dernière, l’entraînement s’est déroulé normalement au centre Guy Desmarais. Lors de cette séance du vendredi 5 mai, on a même eu droit à quelques apparitions fréquentes du soleil, pour le plus grand bonheur des turfistes présents.

L’occasion pour ces derniers de constater de visu l’excellente condition physique de Count Henry qui prépare activement le championnat des 3-ans. En démonstration lors de ses débuts, l’élève de Gilbert Rousset donne l’impression d’avoir encore progressé, comme l’atteste sa belle aisance aux côtés de Lecture D. Sur sa forme actuelle, il sera un os dur pour ses adversaires dans la première levée de ce championnat. In The Trenches, qui s’est montré plutôt discret lors de ses deux premières sorties, retrouve tout doucement ses automatismes. Il n’a certes pas été poussé à fond, mais il donne l’impression d’être mieux dans sa peau. Argun, New Star, Recall To Life, Everest et The Deacon sont de retour au centre après avoir participé à la 6e journée. Les deux premiers n’ont gardé aucune séquelle de leur victoire et jouissent toujours d’une excellente condition physique.

Chez Merven, en l’absence de Vinod Rossick, c’est Vishnu Ponnen qui s’est attelé à faire travailler les chevaux de cet établissement. Si les nouveaux, à l’image de Gstaad, Tanjiro et autre Global Flyer, semblent posséder une belle marge de progression, en revanche, les anciens commencent à retrouver petit à petit leurs moyens. À ce chapitre, on citera Seeking The Dreams, qui nous a paru plus à son affaire avec deux courses sous les sabots. Comme mentionné auparavant, Triad Of Fortune jouit toujours d’une belle forme et ne devrait pas tarder à retrouver la compétition.

Gimme Green castré

À l’entraînement Perdrau, il était prévu de castrer Gimme Green en début de semaine. Ce jeune compétiteur n’avait pas mal fait à ses débuts lors de la 5e journée et une castration, pense son entourage, devrait l’aider à mieux s’épanouir. Récent vainqueur, Olympic Bolt était débordant d’énergie à son retour aux écuries. Data Controller, dont la reprise a été retardée par quelques pépins de santé, nous a paru dans une bonne forme en apparence. Quant au jeune Battle Ready, il jouit d’une forme splendide.

Chez Shirish Narang, on conseillera aux turfistes de suivre Red Hot Poker dont la belle musculature n’a pas laissé indifférents ceux présents. Dans une forme impeccable, il devrait nous montrer un tout autre visage à sa prochaine sortie. L’alezan Roman Silvanus donne l’impression d’être mieux dans sa peau cette saison. Il a laissé une belle impression lors de son travail. The Blue Streak a dû être constamment mis sous pression par son cavalier car il a tendance à ne pas s’appliquer. Seven Carat est, pour sa part, toujours dans d’excellentes dispositions.

Vincent Allet, dont les chevaux commencent graduellement à retrouver la forme, aura de belles cartes à jouer lors des prochaines journées. À commencer par Le Clos qui nous a semblé sur une pente ascendante. Dealer’s Charm, avec qui Ravi Rawa se montre très attentionné, doit aussi figurer en bonne place dans le répertoire des turfistes. Travail tout en vitesse pour Awesome Adam, qui ne devrait pas tarder à visiter la winner’s enclosure.

À l’entraînement Gujadhur, Without A Doubt (Bussunt) prépare lui aussi activement le championnat des 3-ans. Il a travaillé sa tenue aux côtés de Strum (Nareez Emamdee), qui nous a paru quelque peu enrobé. Bien qu’arborant une robe terne, Cape Horn a laissé une belle impression lors de son travail. En revanche, Roman Manner a beaucoup de chemin à parcourir avant de retrouver son meilleur niveau.

Finalement, du côté de Simon Jones, il n’est pas impossible qu’Antwerp soit confié à Jean-Roland Boutanive à sa prochaine sortie. Le Mauricien a pris beaucoup de soin avec ce coursier qui semble avoir maintenu une belle forme.