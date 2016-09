FLOREAL NEWS : Young Royal étincelant

Le centre Guy Desmarais faisait triste mine samedi dernier à la veille de la plus grande course du calendrier hippique. Si le temps peu clément qui a prévalu au coup d’envoi a peut-être refroidi les ardeurs des inconditionnels, il faut tout de même reconnaître que c’est un programme léger qui a agrémenté cette séance qui s’est tenue sous la supervision de Subiraj Gujadhur, un des rares à avoir fait le déplacement pour assister au training où moins d’une cinquantaine de coursiers se sont exercés, les entraînements Merven et Perdrau n'envoyant, eux, aucun coursier en piste.

Ce sont principalement les pensionnaires de l’entraînement Raj Ramdin qui ont effectué des galops poussés en ce samedi matin avec Alvino Roy à la baguette. Parmi, c’est surtout la prestation de Young Royal qui a retenu l’attention. L’alezan, qui compte deux victoires cette saison, semble avoir très bien digéré son dernier engagement et il a paru plein d’allant lors de son travail. Sa future échéance mérite d’être suivie de près. On a également noté les belles prestations de Candy Rock et Tiger Master qui ont confirmé leurs belles dispositions tandis que Pimpernel nous a paru en progrès.

Le five-time winner Captain Magpie (Navin Reegah) a fait preuve d’une certaine espièglerie à sa sortie en piste mais il s’est vite plié à son programme avec l’aide de son palefrenier. Il ne semble en tout cas n’avoir gardé aucune séquelle de son dernier engagement, à la plus grande satisfaction de Subiraj Gujadhur. Beach In A Bottle (Ashik Oogur) avait, lui, fière allure lors de son passage dans le trotting track. Discret à sa deuxième sortie lors de la 22e journée, l’alezan semble avoir repris du poil de la bête et il devrait montrer un tout autre visage à sa prochaine participation. Quant au surprenant vainqueur Ocean Hunter, il respire toujours la santé, tout comme Jolie Roger (Ashik Oogur), dont les débuts ne sauraient tarder.

Roventas au trot

L’entraîneur Ricky Maingard a accueilli avec joie le retour victorieux d’Elite Class dimanche dernier et il semblerait que Roventas, un autre long-term casualty de son yard soit sur la bonne voie. Ce produit de Ashaawes avait contracté des ennuis au pied suite à sa victoire en début de saison, mais il nous a laissé une belle impression lors de son travail dans le trotting track mais son entourage n'entend pas le brusquer, réservant son retour à la compétition probablement pour l'année prochaine. Top Jet nous a aussi tapé dans l’œil et il est à suivre tandis qu’Elusive Love nous a paru dans une forme stable.

Dinesh Sooful était fidèle au poste du côté de l’entraînement Jones et il était en selle sur le nouveau venu Aficionado. Ce grand cadre n’a couru qu’une seule fois sur notre turf sous la houlette de Shyam Hurchund avant d’être transféré. Il n’a pas été bousculé samedi dernier mais il possède définitivement une belle marge de progression. Emaar (Roby Beekharry) semble, lui, avoir très bien pris son baptême du feu et s’est bien exercé sous le regard avisé de Preetam Daby. Il devrait se montrer plus incisif lors de son prochain engagement.

Du côté de l’entraînement Hurchund, c’est Var’s Dream (Teddy Maruthamuthee) qui a retenu l’attention. L’unique vainqueur du yard cette saison est toujours dans de belles dispositions et il aura des arguments à faire valoir dès samedi prochain où il devrait effectuer son retour en piste. La compétition, Roy’s Express (Nitish Oodith) devrait justement bientôt la connaître car il semble avoir atteint un bon degré de forme pour avoir droit à son baptême du feu. Quant à Brave Leader, il remonte tout doucement la pente après ses déboires physiques. Il s’est exercé au strong canter samedi dernier et pour peu qu’il ne connaisse pas de nouveaux setbacks, il pourrait se montrer utile à son entourage en fin de saison.