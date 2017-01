FMI: “La réforme du système de pension est inévitable”

Ce qui reste du gouvernement de Lalyans Lepep, issu des urnes lors des élections du 10 décembre 2014, avec le départ du PMSD dans l’opposition, dispose-t-il d’arguments pour mener à terme la cruciale réforme du système de pension ? C’est la question qui se pose dans la conjoncture politique étant donné que cette réforme se fait attendre depuis au moins 20 ans. En ce début d’année, un High Level Committee, à être institué sous l’égide du ministère des Finances, doit se mettre à déblayer le terrain pour proposer un Set Menu de réformes adoptées à la réalité mauricienne. Actuellement, l’enveloppe budgétaire nécessaire pour financer le système de pensions est de l’ordre de Rs 13 milliards et avec le phénonème du vieillissement de la population, la situation pourrait devenir intenable, d’où l’urgence de la réforme.

Dans une étude qui remonte à plus de 18 mois déjà, et intitulée “Pensions Reforms in Mauritius : Fair and Fast-Balancing Social Protection and Fiscal Sustainability”, le Fonds monétaire international (FMI) a défini les grandes orientations de cette réforme. Pour faire la démonstration de l’inévitabilité de la réforme, Mauricio Soto, Vimal Thakoor et Martin Petri soulignent avec force que “the projected increase in pension spending for Mauritius (in a no-reform scenario) is significant and not compatible with the projected spending in other areas, particularly infrastructure and geriatric health care, and the government’s debt law. As such, reforms are unavoidable”.

Poursuivant leurs analyses, ces officiels du FMI mettent en garde contre la valse de tergiversations à embrasser la réforme en avançant que “to the extent these are delayed, the cost, particularly for taxpayers and pensioners, would be higher. However, phasing in these reforms over time could make it more palatable - both from political and social considerations-and require less drastic measures, which would be perceived to be fairer”. Difficile à dire à ce stade, si cet avertissement du FMI provoquera un sursaut de la part du gouvernement, arrivera très bientôt à mi-mandat avec des décisions ayant un arrière-goût amer ou quasiment impopulaire remises à plus tard.

Le ciblage

Tout en faisant état de l’importance d’un consensus national sur le plan politique, le FMI a défini une série de mesures pour assurer la viabilité à long terme du système de pensions à Maurice. L’une des premières envisagées concerne le prolongement de l’âge de la retraite, car le FMI maintient que “unifying and linking the retirement age to life expectancy is the most important measure for pension sustainability” même s’il y a un danger à se prémunir. “At the same time, increases in the retirement age should be accompanied by measures that protect the incomes of those that cannot continue to work. Older workers should be protected by disability pensions where appropriate and social assistance programmes to ensure that increases in retirement ages do not raise poverty rates”, ajoute l’étude datant de juin 2015.

Avec l’augmentation du Statutory Retirement Age, des risques de retraite prématurée peuvent surgir, le FMI préconisant des “financial incentives that are actuarially fair in the case of extension and either fair or with a small penalty element for those that retire early voluntarily”. Un autre antidote au phénomène de la retraite prématurée se présente : “Benefits claimed prior to the retirement age should be reduced to reflect the longer period over which they will be received.”

Le débat sur le ciblage pour le versement de la pension sera inévitablement relancé. Le FMI ne passe pas par quatre chemins pour affirmer que toute réforme doit emprunter cette voie. “Some form of targeting will likely be needed to protect the poverty-reducing objective of the basic retirement pension. Without targeting the programme would become unaffordable given population ageing (particularly since equivalent tax increases do not seem advisable). This would also be fair since the better off part of the population does not need a poverty pension”, s’appesantissent les auteurs de cette étude. Ils se font l’avocat des plus vulnérables de la société en soutenant que “yet it is important to ensure that those at the lowest income level are adequately protected and pensions achieve its original objectives—that of ensuring the elderly are not in poverty during retirement”.

Un autre groupe socio-économique, qui pourrait s’opposer au projet de réforme de la pension version FMI, est les fonctionnaires. La proposition envisagée est un Merger de la formule de pension en faveur des fonctionnaires avec le Fonds National de Pension pour les employés du privé. Pressentant la controverse qui pourrait surgir, le FMI prévient que “for the civil servants in the old defined benefit system, it would seem reasonable for them to share partially in the pension reform efforts that are demanded of others by adjusting the pension indexation rules and the calculation of the last salary”.

Un autre aspect non négligeable de la réforme se situe au niveau du taux de contribution au Fonds national de Pension. “Increasing the contribution rate for the National Pension Fund would also support higher pension payments during their retirement and help reduce poverty for private sector employees. Beyond the fiscal impact, these reforms would also contribute to increasing national savings, particularly if no additional taxes are levied as part of the reforms”, concède le FMI en rappelant avec force que “one key objective of the reforms remains ensuring that the elderly have sufficient resources during retirement and do not fall into poverty, particularly when the BRP is their only source of income. This reinforces the need to use measures at containing eligibility and furthering incentives to remain in the labor market, while minimizing the impact on replacement rates”.

La préoccupation majeure par rapport au système de pension demeure le vieillissement de la population, se traduisant par une augmentation de 4,5% du “current Basic Retirment Pension spending” de 3,6%. “This rapid increase could threaten the overall long-term sustainability of public finances—the present discounted value (PDV) of the projected expenditure is about 457 percent of 2015 GDP (172 percent over 2015–2050 and 285 percent over 2051–2100). These amounts would not be financeable with the current tax system, and it is unlikely that Mauritius would want to increase taxes to be able to spend some 11 percent of GDP per year in universal pensions that are paid more than proportionally to the better off-about 48 percent of benefits go to the richest 40 percent of the population”, reconnaît le FMI.