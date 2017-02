FMN — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE: Ça sent l'embrouille à plein nez

Que se passe-t-il au sein de la Fédération mauricienne de Natation ? Sans doute déboussolé par le fait de ne pas pouvoir compter sur le soutien et le vote des quatre nouveaux clubs, dont l'affiliation a été faite au forceps, le président de la Fédération mauricienne de Natation semble des plus affaibli à l'approche de l'Assemblée générale élective du FMN, prévue le 4 mars. Ce qui nous pousse à dire au final que Week-End avait raison en annonçant que c'est sur les genoux que se terminerait la première présidence d'Harold Lai, avec en toile de fond l'organisation de l'Assemblée générale élective. La publication, depuis jeudi dernier, d'un communiqué qui annonce la date et les conditions (??) de cette assemblée, sent toutefois l'embrouille à plein nez. D'autant que la façon dont le communiqué a été rédigé laisse croire que la bande à Harold Lai cherche, par tous les moyens, à « éliminer subtilement certaines personnes » de cette équation.

En effet, non seulement le communiqué qui a été publié jeudi dans les journaux est rempli d'incohérences et d'inexactitudes, mais il y a aussi ce fait déroutant qu'à première vue personne ne peut dire que ce communiqué concerne l'Assemblée générale élective de la FMN. Dès le départ, rien ne laisse entrevoir que ce communiqué provient de la Fédération mauricienne de Natation, puisque cela a été publié comme un simple communiqué. Avec en titre « ELECTION OF MEMBERS OF THE NATIONAL GENERAL ASSEMBLY FOR THE PERIOD 2017-2021 ». Communiqué de qui ? Et pour quelle « General Assembly » ? Il faut passer le communiquer à la loupe et arriver à la 3e ligne pour savoir que cette assemblée concerne « the Mauritius Swimming Federation »

Le communiqué en question demande à ceux qui seront les représentants des comités régionaux et qui pourront voter à l'Assemblée générale, qu'il y aura une Assemblée générale élective le 4 mars, entre 16h et 17h. Dans la foulée, les personnes qui seront désignées comme candidates « must sign the faithful declaration form » et doivent l'envoyer (où ?) et le faire signer (par qui ?) avant le 17 février (à quelle heure) ? Tout laisse croire que ce communiqué a été rédigé avec un amateurisme sans égal et on se demande même s'il n'y a pas nécessité pour Harold Lai de revoir sa copie.

Mandat de 4 ans ou 5 ans ?

En effet, en prime abord, rien ne justifie que le président signe le communiqué, puisque la loi stipule que c'est le secrétaire de la fédération qui doit signer toute convocation d'une Assemblée générale. Puis, on ne sait pas si le comité qui sera élu le 4 mars aura un mandat de quatre ans ou cinq ans. Tantôt le comité sera de 2017-2021, tantôt c'est 2017-2020. Or la Sports Act 2016, selon laquelle se déroulera cette Assemblée élective, comme le précise le communiqué de jeudi dernier, la période d'un comité directeur d'une fédération est de quatre ans et non cinq.

Ensuite, il y a ce point concernant les « representatives elected by the Regional Swimming Committee to vote ». Comment Harold Lai peut-il venir dire que « the Election will be in compliance with the Sports Act 2016 », alors que la première ligne de son communiqué ne respecte pas la section 9 (3) de la Sports Act 2016, qui demande aux fédérations de s'assurer que ce sont les clubs affiliés qui votent lors d'une Assemblée générale.

Plus grave encore, la FMN n'a pas encore envoyé, à hier matin, un courrier aux présidents ou aux secrétaires des comités régionaux pour les informer des conditions de cet exercice. Week-End a parlé à des présidents de comités régionaux et la majorité a appris l'existence du communiqué dans la presse par notre entremise. Comme quoi, la communication n'est pas le point fort de ce comité directeur à la dérive. Il faudra, sans aucun doute, confier l'organisation de cette AG élective à un organisme indépendant.