FMSC ACTIVITÉS—FUTSAL: Victoire de l'équipe B de la WMA

Le festival de futsal organisé par la Fédération mauricienne des sports corporatifs (FMSC) dimanche dernier à Bagatelle a favorisé les desseins de l'équipe B de la Wastewater Management Authority. En finale, elle a pris le meilleur de l'équipe A de la Mauritius Commercial Bank sur le score de quatre buts à un. L'équipe A de la WMA a complété le podium, suite à son succès (6-3) aux dépens de l'équipe B de la MCB. Au cours des quarts de finale, l'équipe A de la MCB avait eu recours aux tirs au but (5-4) pour disposer de PAD & Co, tandis que l'équipe B avait eu raison de Phœnix Bev (2-1). Quant aux équipes A et B de la WMA, elles avaient pris le meilleur respectivement de Sotravic (5-2) et de Mauritius Post (4-2). Par la suite en demi-finales, le duel entre les deux équipes de la MCB a souri à l'équipe A (4-1), tandis que l'équipe B de la WMA s'est imposée aux tirs au but (3-1) face à l'équipe A de cette compagnie.

VOLLEY-BALL : Un trio se détache dans la Super Cup

Après deux soirées, trois équipes se sont détachées du lot dans la Super Cup en volley-ball masculin. Ce sont PAD & Co, Cargo Handling Corporation et La Sentinelle qui ont tous enregistré 100% de réussite en deux sorties. Qui plus est, le premier nommé n'a pas concédé le moindre set lors de ses sorties face à Local Authorities et United Basalt Products.

Du côté de la Premier League hommes, la compétition a débuté la semaine dernière et la rencontre la plus indécise jusqu'au bout a été celle ayant opposé Airports of Mauritius à Brinks. Une victoire acquise par le premier nommé au tie-break sur le score de 18-16. Pour ce qui est de la Premier League au niveau féminin, il faudra noter les deux succès enregistrés par la Mauritius Commercial Bank face à United Basalt Products et Barclays Bank. Cette formation devrait de nouveau être le principal challenger de PAD & Co. dans la course à la consécration.

Les résultats

Super Cup : PAD & Co. 3 Local Authorities 0 (25-19, 25-20 et 25-12)

Médine 3 Terra 0 (25-10, 25-16 et 27-25

CHC 3 MCB 1 (25-23, 17-25, 25-21 et 25-15)

La Sentinelle 3 Local Authorities 1 (22-25, 25-21, 25-18 et 25-18)

PAD & Co. 3 UBS 0 (25-18, 25-16 et 25-16)

Prochaines rencontres : PAD & Co./MCB, Terra/La Sentinelle, CHC/Médine et Local Authorities/UBS — lundi 27 mars

Premier League (H) : PNL 2 SBM 0 (25-23 et 25-17)

Eclosia Group 2 Accenture 0 (25-7 et 25-21)

MDFP 2 MT 0 (25-16 et 25-14)

Orange Business Services 2 MRA 0 (25-17 et 25-17)

Leal Group 2 Barclays Bank 0 (25-21 et 25-18)

AML 2 Brinks 1 (25-12, 19-25 et 18-16)

SBM 2 Accenture 1 (16-25, 25-19 et 15-12)

Prochaines rencontres : Orange Business Services/Phœnix Bev et Eclosia Group/MRA — -jeudi 6 avril

Premier League (D) : MCB 2 UBP 0 (25-12 et 25-18)

Eclosia Group 2 Barclays Bank 1 (23-25, 25-21 et 15-4)

PAD & Co 2 Accenture 0 (25-12 et 25-7)

MCB 2 Barclays Bank 0 (25-13 et 25-17)

FOOTBALL: Caudan Security cartonne

Le coup d'envoi du tournoi de football doté du FMSC Shield a été marqué par le carton réalisé par Caudan Security. Sur le terrain du Gymkhana à Vacoas samedi dernier, cette formation a laminé la Road Development Authority sur le score de 9-0. Par contre, la Barclays Bank a difficilement pris la mesure de Standard Labels (1-0), tandis que Pharmacie Nouvelle a repoussé le challenge de Fortis Darné (4-1). La compétition se poursuit aujourd’hui à partir de 12h30 au même endroit avec les rencontres Mauritius Telecom/Global Servicing Activities Ltd, Road Development Authority/Standard Labels, Fortis Darné/Airports of Mauritius et Central Water Authority/State Bank.

Du côté de la Super Cup, les premières rencontres se sont soldées sur des nuls, soit 3-3 entre Médine et Eclosia Group et 2-2 entre Mauritius Post et Mauritius Commercial Bank. Pour ce qui est de la Premier League, quatre rencontres ont été disputées jusqu'ici. La Mauritius Revenue Authority et Cernol se sont quittés sur un score de parité (2-2), Velogic a dominé Mauritius Duty Free Paradise (3-0), Accenture a disposé de RT Knits (2-1), tandis que le Central Electricity Board a pris le meilleur de La Sentinelle (1-0).