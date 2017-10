FMSC — BASKET-BALL: Quatrième sacre consécutif pour PADCO

Le tournoi de basket-ball organisé par la Fédération mauricienne des sports corporatifs (FMSC) a connu son dénouement hier soir au gymnase de Phoenix. Les deux équipes invaincues, à savoir PADCO et Accenture, se sont affrontées vendredi à 19h30 pour le titre de champion. PADCO était en tête avec une meilleure différence de points. C'est l'équipe de construction et génie civil qui a été sacrée en l'emportant sur le score de 63 à 40.

Pour rappel, PADCO restait sur un succès contre la Mauritius Commercial Bank (MCB) sur le score sans appel de 50 à 23. Lors de la première journée, ils avaient pris la mesure de Cargo Handling Corporation (CHC) Ltd sur le score de 49 à 45 avant de s'offrir le scalp de Terra dans une rencontre à sens unique, 88 à 17. PADCO conserve donc son bien pour la quatrième année consécutive après les sacres en 2014, 2015 et 2016.

L'équipe championne est composée de Thierry Lerond (capitaine), Alvin Laroudeuse, Julien Ah Soon, Didier Arlanda, Denis Samane, Bryan Parsooramen, Jason Momus, Christopher Paulin, Ivan Labonne, Jason Radoo, et Kim Chow (entraîneur-joueur). Manoj Gunputh est, pour sa part, le Team Manager de la formation. Une bien belle victoire pour PADCO qui confirme sa suprématie sur le ballon orange. Par ailleurs, la FMSC organisera aujourd'hui un tournoi de pool à partir de 9h15 à la salle Break Masters à Quatre-Bornes. Ce tournoi sera disputé en simple hommes, simple dames et par équipe.

RODRIGUES — CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE TRAIL: À qui le premier titre ?

La Rodrigues Trail Association (RTA) organisera son tout premier championnat régional de trail, ce matin à 8h, à Baie du Nord. Une grande première qui consacrera un champion régional, hormis les deux champions du championnat 2017, nommément Ivan-Cliff Rose et Claudia Fong Kye. Ces derniers tenteront d'ailleurs d'effectuer une course parfaite, afin de réaliser le doublé. Toutefois, les choses ne s'annoncent pas aussi faciles, car, chez les hommes d'abord, Ivan-Cliff Rose aura à se méfier de Patrice Chan Seem et de Liraud Flore, double champion du Trail de Rodrigues (2015 et 2016). Chez les dames, ce sera encore plus difficile pour Claudia Fong Kye, puisque Mary-James Agathe, qui a facilement remporté la dernière course, sera la favorite de ce championnat régional de trail.

TFES — Pension aux athlètes: Premier paiement ce mardi

Le Trust Fund for Excellence in Sports (TFES), entité du ministère de la Jeunesse et des Sports, procédera ce mardi au premier décaissement de fonds dans le cadre du paiement d'une pension aux athlètes retraités. Selon nos informations, les pensionnaires toucheront entre Rs 3 000 et Rs 10 000 mensuellement, et ce, en fonction de leurs performances lors de grandes compétitions telles que les Jeux olympiques, Jeux paralympiques, championnats du monde, Jeux du Commonwealth, Jeux de la Francophonie et autres compétitions continentales. Les athlètes percevront une première pension avec effet rétroactif pour les mois de juillet et août également. Selon un plan établi, le TFES a pris en compte toutes les grosses performances réalisées de 1968 jusqu'à ce jour. Maurice compte un seul médaillé olympique, soit le boxeur Bruno Julie, qui a obtenu le bronze en 2008 à Pékin en Chine.