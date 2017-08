FMSC — BEACH SOCCER : PADCO se venge sur le sable

Finaliste malheureux du tournoi de football de Super Cup de la Fédération mauricienne des Sports Corporatifs (FMSC), remporté par la Wastewater Management Authority (WMA), la formation de PADCO peut se réjouir après la victoire de trois buts à deux dans le tournoi de Beach Soccer face à cette même formation de WMA. Pour l'équipe d'Alain Haon Thyn Voon, la vengeance est un plat qui se mange froid, mais qui est digéré sur le sable chaud.

Ceux présents dimanche dernier sur la plage publique de Flic-en-Flac ont vécu un moment de Beach Soccer très intense. Engagés dans la Poule A, les coéquipiers de Fabrice Agathe ont enregistré une victoire et une défaite, tout comme la Mauritius Post et WMA B. Le revers de PADCO était face à l'équipe B de WMA (1-2), alors que le succès a été homologué face à la Mauritius Post, sur le score de 3 buts à 1. Toutefois, dans le groupe B, l'équipe A de WMA a été la plus impressionnante, dominant facilement la Mauritius Commercial Bank (2-0), Global Servicing Activities (2-0) et Velogic (1-0) pour prendre la tête.

En demi-finale, l'institution bancaire (2e de la Poule B) allait s'incliner contre PADCO sur le score de 2 buts à 0. Alors que dans l'autre partie, WMA A n'allait faire qu'une bouchée de la Mauritius Post (3-1). Tout laisser présager que l'équipe de la firme de Riche Terre allait avoir beaucoup de mal à se défaire de WMA A, déjà très motivée à l'idée de s'offrir une deuxième fois la formation de PADCO dans une finale.

Mais il n'en fut rien puisque les jaunes et bleus ont fait la différence sur le score de 3 buts à 2 dont un triplé de l'inamovible Yannick Macoa, gardien de but de l'ASPL 2000. Le podium a été complété par la MCB, facile vainqueur de la Mauritius Post 3-0 pour le match de classement. PADCO succède donc à WMA au palmarès.

La FMSC poursuivra ses activités le 10 septembre prochain avec la tenue des Indoor Games au gymnase de Beau-Bassin.