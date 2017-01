FMSC CALENDRIER 2017 : La journée omnisports pour lancer la saison

La Fédération mauricienne des sports corporatifs (FMSC) lancera sa saison 2017 avec la traditionnelle journée omnisports qui se déroulera le 26 février au Collège du Saint-Esprit à Quatre Bornes. Un calendrier chargé est prévu cette saison, avec deux possibles innovations, soit le bowling et le karting. Deux disciplines qui pourraient être organisées dépendant de la participation.

Reste qu'au niveau de cet organisme, la satisfaction est de mise, après les activités organisées la saison dernière. « Le calendrier a été respecté et nous avons noté une très bonne participation. De plus, quelques sportifs ont émergé », avance George Appadoo, secrétaire administratif. Ce dernier souligne également que quelques compagnies pourraient demander leur affiliation, ce qui portera le nombre de licenciés à plus de 3 000 membres.

Le calendrier

Dimanche 26 février : Journée Omnisports : Collège du Saint-Esprit

Dimanche 19 mars : Festival Futsal : FootFive, Bagatelle

Dimanche 26 mars : Championnat de tennis de table : Beau-Bassin

Mars à juin : Tournois de football : Gymkhana, stades Germain-Comarmond, Anjalay et George V

Mai et juin : Championnat de basket-ball : Gymnase de Phœnix

Dimanche 21 mai : Festival de beach volley : Flic en Flac

Dimanche 4 juin : Open de pétanque : Boulodrome de Plaisance

juin et juillet : Championnats de volley-ball : Gymnase de Vacoas

1er et 2 juillet : Championnats de badminton : Rose-Hill

Dimanche 9 juillet : Cross-country : Candos

Dimanche 6 août : Festival beach soccer : Mon Choisy

Dimanche 10 septembre : Indoor Games : Beau-Bassin

Dimanche 24 septembre : Tournoi de Pool : Quatre Bornes ( ?)

7 ou 8 octobre : Festival football 7-a-side vétérans et 6-a-side féminin : Gymkhana

10 au 12 novembre : Compétition d'athlétisme : stade de Bambous

26 novembre : Natation : Piscine Serge Alfred, Beau-Bassin