FMSC — CHAMPIONNAT DE BASKET-BALL, CE VENDREDI : L'ultime choc des invaincus

Le Championnat de Basket-Ball féminin connaîtra son dénouement ce vendredi (19h30) avec le choc mettant aux prises la formation de PADCO à celle d'Accenture au gymnase de Phoenix. Les deux équipes sont actuellement en tête du championnat avec trois victoires en autant de rencontres disputées. La formation de construction et génie civil reste sur un succès contre la Mauritius Commercial Bank (MCB) vendredi sur le score sans appel de 50 à 23. Lors de la première journée, les coéquipières d'Heidy Bauda avaient pris la mesure de Cargo Handling Corporation (CHC) Ltd avant de s'offrir le scalp de Terra. « Le moral est beau fixe. Les filles sont conscientes de l'enjeu de vendredi face à Accenture et l'objectif sera bien évidemment de remporter la victoire. Nous devrons impérativement sortir le grand jeu », a fait ressortir le Team Manager, Manoj Gunputh. À noter que l'équipe dirigée par Melchior Miniopoo est composée des joueuses suivant : Heidy Bauda (capitaine), Geraldine Verrière, Lethicia Dadard, Jennifer Retournée, Kelly Angélique, Joanne Latour et Marimoutou. Cette finale promet d'être très disputée.