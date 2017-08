FMSC — FESTIVAL DE BEACH SOCCER, CE MATIN À 9H : WMA tentera de conserver sa couronne

Le Festival de beach soccer de la Fédération mauricienne des Sports Corporatifs (FMSC), évènement très attendu du calendrier, aura lieu ce matin sur la plage publique de Flic-en-Flac (Restaurant ex-Mer de Chine). Sept équipes seront engagées dans cette compétition : Wastewater Management Authority (Équipe A et B), PADCO, Mauritius Commercial Bank (MCB), Velogic, Mauritius Post et Global Servicing Activities. WMA tentera de conserver sa couronne. La saison dernière, nous avons eu droit à une finale 100% WMA entre l'équipe B et A. Cette dernière formation s'était inclinée sur le score de 2 buts à 1. La troisième place était revenue à Harel Mallac, alors que l'équipe du Caudan avait terminé au pied du podium. En 2016, la compétition s'était tenue sur la plage publique de Mon Choisy et avait réuni pas moins de 11 équipes. Pour cette nouvelle édition, les sept formations seront réparties dans une poule de deux. Les deux premiers accéderont à la demi-finale. « Le premier du groupe A affrontera le deuxième du groupe B et vice versa. S'ensuivra la rencontre pour la troisième place et la grande finale. La compétition connaîtra son dénouement dans les alentours de 14h30 », a expliqué le secrétaire administratif de la FMSC, George Appadoo. Toutes les rencontres seront disputées en 20 minutes (2 mi-temps de 10 minutes). Les médailles et les Coupes seront remises après la finale.