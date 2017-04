FMSC — FOOTBALL: 2 sur 2 pour PADCO, CEB solide leader en PL

Les différents championnats de football de la Fédération mauricienne des Sports Corporatifs battent actuellement leur plein sur les divers stades de l'île. La Super Cup a connu quatre rencontres. Le tenant du titre, PADCO, a pris la mesure de United Basalt Products (UBP) sur le score de 2 buts à 0. L'équipe championne, troisième au classement, compte deux victoires en deux sorties et un match en moins que le leader Princes Tuna, battu par la Mauritius Commercial Bank sur le score de 2 buts à 1 pour sa troisième sortie. La Wastewater Management Authority (WMA) n'a fait qu'une bouchée de Cargo Handling Corporation (CHC) 4 buts à rien, alors que la Mauritius Post a pris la mesure de PhoenixBev sur le plus petit score qui soit. Plusieurs matches sont au programme cette semaine avec la Mauritius Duty Free Paradise qui en découdra avec Cernol mardi tandis que, jeudi, la WMA sera aux prises avec UBP et Eclosia croisera le fer avec la Mauritius Post. PADCO affrontera pour sa part Medine.

Dans la Premier League, l'on retiendra la victoire de La Sentinelle sur le score de 2 buts à 1 contre Accenture tout comme la Central Electricity Board contre la Mauritius Revenue Authority (MRA) sur le score de 2 à 0. CEB est solide leader avec trois victoires en autant de sorties. Velogic et RT Knits se sont contentés du match nul (1-1). En FMSC Shield, trois rencontres sont au programme samedi avec la Barclays/CWA et SBM/RDA au Gymkhana et Global Servicing Activities/PNL à Medine.