FMSC — FOOTBALL : PADCO tient son rang en Super Cup

Champion en titre de la Super Cup, PADCO a confirmé son statut de favori en prenant la mesure de Medine, dans la douleur, sur le score de 3 buts à 2. La compagnie de Riche-Terre a signé par la même occasion sa troisième victoire en autant de sorties, avec une avance de deux points sur la Wastewater Management Authority. Cette dernière formation s'est imposée contre la lanterne rouge, United Basalt Products par 2 buts à 1. Mauritius Post a dû puiser dans ses réserves pour venir à bout d'Eclosia sur le score de 4 buts à 3. À noter que lundi, la WMA tentera de poursuivre sur sa lancée contre Medine au stade Germain Comarmond (18h), alors que le lendemain, le leader PADCO tentera de maintenir sa série d'invincibilité contre la Mauritius Commercial Bank (MCB) au Goulet Clubhouse (18h). Cargo Handling Corporation en découdra avec UBP à Bambous le même jour. En Premier League, c'est la Central Electricity Board qui garde le cap en tête du classement. Plusieurs rencontres sont programmées pour cette semaine. RT Knits croisera le fer avec La Sentinelle à Triolet mardi tandis que Velogic affrontera la Mauritius Revenue Authority jeudi au même endroit.

Les résultats

Premier League

Mauritius Duty Free 2 Cernol 1

Super Cup

PhoenixBev 0 CHCL 1

WMA 2 UBP 1

PADCO 3 Medine 2

Eclosia 3 Mauritius Post 4

Le programme

Premier League

Mardi

RT Knits vs La Sentinelle R.Ghurburrun (18h)

Jeudi

Velogic vs MRA R.Ghurburrun (18h)

Volley-Ball

PADCO puissance 4

PADCO a déjà signé quatre victoires dans la Super Cup en quatre sorties. Toutefois, face à Médine, l'entreprise de Riche-Terre a fait la différence au tie-break, le score final étant de 17-25, 30-28, 25-18, 23-25 et 15-8. La Mauritius Commercial Bank a, de son côté, subi un quatrième revers en s'inclinant contre United Basalt Products en quatre manches (16-25, 21-25, 26-24 et 17-25). À noter que la compétition reprendra ses droits le 2 mai avec plusieurs matches : UBP/Medine, Local Authorities/MCB, PADCO/La Sentinelle et CHC/Terra. Dans la Premier League masculine, Orange a décroché un cinquième succès consécutif jeudi à Vacoas en venant à bout de State Bank of Mauritius (SBM) au tie-break (25-18, 19-25 et 15-8). Quant à Leal, il a pris la mesure de Brinks au tie-break également (25-14, 23-25, 15-12) tandis que Mauritius Duty Free Paradise a dominé la Barclays Bank sur le score de 25-14 et 25-12. Le duel décisif mettra aux prises lundi Leal Group à la Mauritius Duty Free Paradise. Du côté de la Premier League féminine, le bras de fer se poursuit entre PADCO et la MCB, soit deux équipes qui ont enregistré 100% de réussite en trois sorties. Elles seront en action jeudi et affronteront respectivement Eclosia Groupe et Accenture. La troisième rencontre mettra aux prises Barclays Bank à UBP.