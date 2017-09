FMSC — TOURNOIS DE BASKET-BALL: PADCO dans le fauteuil de leader

Nous entrons de plein fouet dans la deuxième et dernière partie du Championnat de Basket-Ball de la Fédération mauricienne des Sports Corporatifs (FMSC). C'est PADCO qui occupe actuellement le fauteuil de leader devant Accenture, Terra, la MCB Club et Cargo Handling Corporation Ltd. PADCO a remporté sa dernière rencontre contre l'équipe de la compagnie portière en s'imposant sur le score de 49 à 35. La formation de construction et génie civil affrontera Terra au gymnase de Phoenix mardi (18h30) avant d'en découdre avec la MCB Club vendredi (19h30). L'on retiendra également les deux victoires consécutives d'Accenture face à CHCL, 52 à 42 et MCB, 45-35. Les prochaines joutes s'annoncent décisives et spectaculaires.

Les résultats

Accenture b. CHCL, 52-42

MCB Club b. Terra, 42-23

PADCO b. CHCL, 49-35

Accenture b. MCB Club, 45-35

Le programme

Mardi

18h30 : Terra vs PADCO

19h30 : MCB Club vs CHCL

Vendredi

18h30 : Accenture vs Terra

19h30 : PADCO vs MCB Club

Vendredi 29 septembre

18h30 : CHCL vs Terra

19h30 : PADCO Accenture

Le classement

1. PADCO; 2. Accenture; 3. Terra; 4. MCB Club; 5. CHCL