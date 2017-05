FMSC — TOURNOIS DE FOOTBALL : WMA et PADCO toujours intraitable 

Le duel à distance se poursuit dans la Super Cup de football de la Fédération mauricienne des Sports Corporatifs (FMSC) entre la WasteWater Management Authority (WMA) et PADCO. Le premier nommé a dominé Medine sur le score de 3 buts à 2, tandis que le tenant du titre a enchaîné avec une nouvelle victoire contre la Mauritius Commercial Bank (MCB), sur le score de 4 buts à 0. La compagnie de construction et génie civile devra défendre son bien jusqu'au bout et se méfier de WMA. La surprise est toutefois venue de la Mauritius Post qui s'est inclinée face à Princes Tuna (2-4). Eclocia Group pointe pour sa part à la quatrième place suite à sa victoire de 3 buts à 0 aux dépens de Phoenix Bev. En Premier League, La Sentinelle a dominé RT Knits sur le score de 2 buts à 1 tandis que Velogic et Mauritius Revenue Authority se sont neutralisés sur le score de 3 buts partout.

Le match entre Mauritius Duty Free Paradise et Central Electricity Board, prévue mardi dernier, a été reporté en raison du mauvais temps. En ce qu'il s'agit du FMSC Shield, plusieurs rencontres avaient eu lieu samedi dernier sur les terrains du Gymkhana, Vacoas. Standard Labels et Caudan Security se sont séparés sur un nul vierge alors que Airports of Mauritius a fait le boulot contre la Mauritius Telecom sur le score de 3 buts à 1. À noter que la State Banj (poule A) et Pharmacie Nouvelle (poule B) sont idéalement placées pour disputer les demi-finales de la compétition. La compétition reprendra dans une quinzaine de jours car le terrain du Gymkhana est impraticable en raison du mauvais temps.