FMSC — VOLLEY-BALL : Eclocia/MDFP-PADCO/MCB comme affiche de la finale

Nous connaissons les finalistes de la compétition de volley-ball de la Fédération mauricienne des Sports Corporatifs (FMSC). Eclosia Group en découdra avec la Mauritius Duty Free Paradise en Premier League masculine, alors que PADCO en découdra avec la Mauritius Commercial Bank (MCB) dans la Premier League féminine. Ces finales se dérouleront le samedi 27 mai et le mardi 23 mai au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas. Lors des demi-finales disputées le 27 avril dernier, Orange Business Services a été battu par la Mauritius Duty Free Paradise sur le score de 27-29 et 22-25, tandis que Leal Group a concédé la défaite au tie-break face à Eclosia Group en trois manches, 25-22, 24-26 et 10-15. À noter que pour la finale, Eclosia pourra compter sur son joueur phare, Julian Roussety, tandis que MDFP comptera sur le déménageur Sarvesh Ruggoo pour faire la différence.

Chez les dames, PADCO et la MCB en découdront une nouvelle fois. Le tenant du titre n'a fait qu'une bouchée en demi-finale d'Eclosia sur le score de 25-7 et 25-13. Mais l'équipe de la compagnie bancaire a pour sa part eu toutes les peines du monde pour se défaire d'Accenture au tie-break (22-25, 34-32 et 15-11). La MCB était d'ailleurs privée des services de Vanessa Chellumben et d'Estelle Chan. En ce qu'il s'agit de la Super Cup, l'on retiendra l'énorme surprise de mardi dernier au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas, avec la défaite du tenant du titre, PADCO, qui s'est incliné en trois sets, 22-25, 21-25 et 15-25 face à La Sentinelle. Ce revers a fait les affaires de Cargo Handling Corporation, facile vainqueur de Terra sur le score de 25-13, 25-11 et 25-10. L'équipe de la compagnie portuaire est désormais leader avec 13 points, soit deux de plus que PADCO. Local Authorities a, de son côté, enregistré une nouvelle défaite face à la MCB (9-25, 17-25 et 13-25). Dans l'autre match, Medine a pris la mesure de United Basalt Products en trois manches, 25-15, 25-23 et 25-21.