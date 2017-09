FOIRE HOME WONDERS : Des Égyptiens et Bangladais sur scène

La foire Home Wonders, organisée par Event Works, se tiendra du 1er au 10 octobre au Port Franc, Mer Rouge. Plusieurs exposants issus de l’Inde, Singapour, de l’Iran, du Pakistan, du Bangladesh, de Malaisie et de Chine proposeront des produits destinés à la maison et au jardin. L’occasion pour les entrepreneurs mauriciens d’établir des liens commerciaux et culturels avec les importateurs, les fabricants, les promoteurs immobiliers et les artisans.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le 30 septembre à 17 heures, à Mer Rouge, en présence de Mirza Azam, le ministre d’État du textile de Bangladesh, d’Abhay Thakur, le haut-commissaire de l’Inde à Maurice et celui d’Égypte, Aya Saad Abdelkarim. Le salon mettra en vente des accessoires de maison, des produits sanitaires, des décorations, des systèmes d’alarme, des produits en plastique, des produits agroalimentaires de même que des meubles.

Anupam Jain, le directeur de Rajasthan Works Ltd, a annoncé à la presse hier que « pour la première fois » à Maurice deux troupes, soit la Egyptian Luxor Folkloric Dance Troupe et la Shilpakala Academy Artist, de Bangladesh, donneront des représentations durant la tenue du salon de la maison. La troupe égyptienne, parée des costumes chatoyants, donnera une série de représentations, telles des danses traditionnelles. La Shilpakala Academy Artist, qui comprendra deux chanteurs de renom, Zinia Luipa et Mizan Razib, se produira avec son orchestre. Ses spécialités sont le bangla ainsi que des extraits de chansons bollywoodiennes.

Au niveau local, l’Hibiscus Dance Group, Dance Arts, la troupe Kafe Komiko, le Nalini Aubeeluck Dance Group, la Krumania Dance Academy et la Tanushree Dance Academy seront également sur scène. La Rajasthan Works, en collaboration avec Flash Models, présentera un défilé de mode le 6 octobre tandis que le Bollywood Bash, avec les animateurs de Best FM, se produira le lendemain. Il y aura également un don de sang et une levée de fonds pour la construction d’un abri à Forest-Side pour les femmes et les enfants en détresse.

Les amateurs de bonne cuisine se régaleront avec le restaurant The Little India qui proposera des mets et des douceurs traditionnels. De la cuisine chinoise sera également proposée. Le billet d’entrée a été fixé à Rs 40. Une navette gratuite sera disponible de la gare du Nord à Mer Rouge.