To follow this week

Entrée, Super Glue et Bouclette Top sont les chevaux que nous avions repérés la dernière fois. Entree s’était contenté de suivre à l’arrière-garde vu la présence de chevaux rapides placés à son intérieur au départ. Il n’avait pu améliorer sa position vu la présence de Red Hot Poker qui évoluait à son extérieur pendant tout le parcours. Il avait cependant terminé sur une plaisante note. Il devrait être plus compétitif sur un parcours rallongé. Super Glue avait été confronté à un parcours difficile. Bien que pris en troisième épaisseur durant une bonne partie de la course, il ne s’était pas effondré dans l’emballage final pour se retrouver à un peu plus de 2L du vainqueur. Parti prudemment, Bouclette Top s’était retrouvé en one off au milieu du peloton. Il s’était laissé prendre de vitesse au démarrage à 400m du but. Bien qu’il avait été timidement accompagné par son cavalier jusqu’à la fin, il s’était quelque peu rapproché sur la fin pour terminer dans le paquet.

Les Retraits

2e course : Unbridled Joy, Silver Dice

3e course : Valere, Max Rapax

4e course : Parachute Man, Trackmaster

5e course : Max Rapax

6e course : Man To Man, Awesome Power

8e course : After Midnight, Starspangledbanner

Changements de harnachements

1re course : AVAIL (103): Blinkers off, MIGHY LION (105): Side Winkers 1st time

2e course : WONDER KID (201): Blinkers again, BONO VOX (202): Blinkers again, NO RESISTANCE (205): Blinkers off

5e course : LUCKY VALENTINE (506): Side Winkers off, Blinkers 1st time

6e course : BOUCLETTE TOP (601): Side Winkers 1st time, PARACHUTE MAN (609): Noseband on

7e course : BIKINI BILLY (701): Tongue-Tie 1st time, PRINCE GEORGE (707):Blinkers 1st time

Bonne impression

1re course : Tornado Man, Mighty Lion, Dunraven, Bright And Blue, Brandewyn

2e course : New Star, Wonder Kid, Bono Vox, Entree, Schachar

3e course : Forward Drive, Elite Class, Kimberly Al

4e course : Gharbee, Down Under, Super Glue, Bandido Caballero, Blaze Of Noon

5e course : Alpha Pegasi, Donnie Brasco, Prince Of THieves, Lucky Valentine

6e course : Parachute Man, Night In Seattle, Bouclette Top, Bold Inspiration

7e course : Step To Fame, All Magic, Bikini Billy, Prince Georges

8e course : Roman Express, Tigre Libre, It’s My Party, Melson, Jiggery Pokery, Van Der Scaler

Exotic Bets

LÉVÉ PILÉ (WIN)

Forward Drive

Down Under

Prince Of Thieves

LÉVÉ PILÉ (PLACE)

Tornado Man

New Star

Elite Class

Gharbee

Alpha Pegasi

Parachute Man

Count Emmanuale

It’s My Party

ROVING BANKER

Mighty Lion

Bono Vox

Maestro’s Salute

Blaze Of Noon

Lucky Valentine

Night In Seattle

Step To Fame

Jiggery Pokery

LÉVÉ PILÉ (WIN + PLACE)

Tornado Man (P)

New Star (P)

Forward Drive (W)

Down Under (W)

Prince Of Thieves (W)

Parachute Man (W)

Step To Fame (P)

It’s My Party (P)