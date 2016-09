To follow this week

Nadas et Pont D’Avignon sont les chevaux que nous avions repérés la dernière fois. Nadas était à ses débuts et avait raté sa mise en action pour se retrouver pratiquement en dernière position. Il nous a semblé que son cavalier préférait parfaire son éducation vu qu’il n’était pas encore rodé avec la piste du Champ de Mars. Il était bien revenu en fin de parcours et aurait même pu terminer plus proche du vainqueur. Port D’Avignon arborait une meilleure robe et on s’attendait qu’il coure en progrès. Les conditions n’avaient toutefois pas été en sa faveur car il avait été quelque peu distancé vu que le rythme n’était pas élevé. Il avait néanmoins pu bien terminer sa course, mais à distance respectable du vainqueur.

Les Retraits

1re course : Commodus, Ruby Rocker, Battle Ready

2e course : Blue Jeans, Commodus, Nadas, Roy’s Express, Criss Cross Man

3e course : Accountability

4e course : Chosen Dash, Zhan Hu, Kalinago, National Approval

5e course : Maestro’s Salute

6e course : Silver Bluff, Ryder Cup, Everest, Hillbrow, Rear Admiral

7e course : Ready For Take Off, Aficionado, Bridegroom Bertie, Kentucky Bluegrass

8e course : Seeking The Dream, Seven League Boots

Changements de harnachements

1re course : SEVEN LEAGUE BOOTS (105): Noseband off, Side Winkers 1st time, ETERNAL LOVE (107): Tongue Bit off, MAGIC JAY (109): Blinkers 1st time

5e course : MR LEYEND (503): Blinkers off, GUILTY AS CHARGED (507): Noseband off, Dropped Noseband off, Citation Bit on

7e course : FLEETFOX (703): Tongue-Tie 1st time, Hood on, HEADSTRONG HARRY (704): Tongue-Tie again

8e course : ACCOUNTABILITY (803): Blinkers 1st time, LIVIDUS (809): Blinkers off

Bonne impression

1re course : Alloy, Nadas, Criss Cross Man, Eternal Love

2e course : All Magic, Ted Bassett, Jiggery Pokery, Colour Of Courage, Kentucky Bluegrass

3e course : Castle, Parker, Parceval, Pont D’Avignon, Jay Jay’s Wild, The Big Easy

4e course : Evergreen, Lake Geneva, Maestro’s Salute, Step To Fame, Bellicosity

5e course : Soweto Slew, Memphis Mafia, Sir Earl Grey, Guilty As Charged

6e course : Reim, Kremlin Captain, Tandragee, Captain Magpie, Charles Lytton, Desert Sheik

7e course : Five Star Rock, In Your Dreams, Canadian Dollar, Dawn Raid

8e course : Accountability, Viento Magico, Lividus

Exotic Bets

LÉVÉ PILÉ (WIN)

Jiggery Pokery

Jay Jay’s Wild

Kremlin Captain

Five Star Rock

LÉVÉ PILÉ (PLACE)

Criss Cross Man

Kentucky Bluegrass

Silver Dice

Step To Fame

Sir Earl Grey

Charles Lytton

Canadian Dollar

Viento Magico

ROVING BANKER

Magic Jay

Ted Bassett

Parker

Evergreen

Memphis Mafia

Tandragee

In Your Dreams

Tembot

LÉVÉ PILÉ (WIN + PLACE)

Criss Cross Man (P)

Jiggery Pokery (W)

Jay Jay’s Wild (W)

Step To Fame (P)

Sir Earl Grey (P)

Kremlin Captain (W)

Five Star Rock (W)

Viento Magico (P)