To follow this week

Rock Hard, Rap Attack et Political Power sont les chevaux que nous avions repérés la dernière fois. Rock Hard était nerveux dans le rond des présentations. Il avait été déboîté au Tombeau Malartic afin d’éviter les talons d’un adversaire et avait commencé sa progression au bas de la descente. Il n’avait pu prolonger son effort jusqu’au bout, mais n’avait pas été surclassé à l’arrivée. Rap Attack avait démontré des progrès à l'entraînement, mais n’était visiblement pas fin prêt. Parti prudemment, il avait suivi tranquillement en queue de peloton. Il n’avait pu inquiéter le vainqueur, mais avait donné un joli coup de reins pour compléter le quarté. Political Power avait raté sa mise en action après avoir donné un coup de pied dans sa stalle. De ce fait, il s’était retrouvé plus en retrait que prévu et avait eu beaucoup de terrain à refaire. Il avait réalisé les meilleurs 600 derniers mètres pour se retrouver à un peu plus de 2L du vainqueur.

Les Retraits

1re course : Rasta Rebel

2e course : Triad Of Fortune, Rock Hard, Captain’s Orders

3e course : Dark Abbot

4e course : Cavallino, Moonlight Runner, Kalinago, Maestro’s Salute, Jay Jay’s Wild

5e course : Moonlight Runner, Aware, Shap Shap

6e course : Tabreek, Silver Snaffles

7e course : Ravatak, Dark Abbot, Cape Horn

8e course : Chap Trap, Fyrkat, Mighty Lion

Changements de harnachements

1re course : BATTLE READY (104) : Side Winkers off, Drop Noseband 1st time, Noseband again

2e course : PLAIN OF WISDOM (202) : Drop Noseband off

3e course : AFICIONADO (306) : Blinkers off

4e course : PIERNEEF (409) : Tongue-Tie 1st time

5e course : CAVALLINO (502) : Pacifiers 1st time, KALINAGO (504) : Blinkers off, BELLICOSITY (508) : Pacifiers off, Headband 1st time

6e course : RAP ATTACK (602) : Blinkers 1st time, FORTISSIMO (606) : Dropped Noseband 1st time, GREYS INN CONTROL (608) : Blinkers off, Tongue-Tie off, Drop Noseband 1st time, Noseband again

7e course : CAPTAIN’S ORDERS (704) : Noseband off, MOUNT FUJI (705) : Noseband again, POLITICAL POWER (708) : Headband 1st time,

8e course : NOORDHOEK ICE (802): Blinkers 1st time, Noseband on, ROY’S EXPRESS (804) : Side winkers 1st time, , SMITTEN (805) : Drop Noseband again, Noseband again

Bonne impression

1re course : Chap Trap, Mighty Lion, Alberts Day, The Blue Streak

2e course : Lord Al, It’s My Party, Criss Cross Man

3e course : Jay Jay’s Wild, No Resistance, Rebel’s Game, Kurundu, Rock Hard

4e course : Entree, Kemal Kavur, Red Rain, Phiri E Kwatile, Pierneef

5e course : Silver Snaffles, Cavallino, Fort Ozark, Maestro’s Salute, Answeringenesis

6e course : Mountain Master, Rap Attack, Top Jet, Malak El Moolook, Olympic Bolt

7e course : After Midnight, Bezamod, Seven League Boots, Mount Fuji, Political Power

8e course : Cape Horn, Golden Ball, Port Albert, Ruby Rocker

Exotic Bets

LÉVÉ PILÉ (WIN)

Chap Trap

Entrée

Malak El Moolook

Mount Fuji

Cape Horn

LÉVÉ PILÉ (PLACE)

Alberts Day

It’s My Party

No Resistance

Kemal Kavur

Silver Snaffles

Rap Attack

Seven League Boots

Golden Ball

ROVING BANKER

Mighty Lion

Criss Cross Man

Rebel’s Game

The Big Easy

Answeringenesis

Fortissimo

Political Power

Port Albert

LÉVÉ PILÉ (WIN + PLACE)

Chap Trap (W)

It’s My Party (P)

Rebel’s Game (P)

Entrée (W)

Answeringenesis (P)

Malak El Moolook (W)

Moun Fuji (W)

Cape Horn (W)