To follow this week

Kilroy, Seven Oceans, Carson City, Sir Earl Grey, Hard Day’s Night et Political Power sont les chevaux que nous avions repérés la dernière fois. Kilroy effectuait sa rentrée sur le kilomètre, qui était visiblement trop court pour ses réelles aptitudes. Il avait dû être sollicité afin de demeurer au sein du peloton. Seven Oceans était bien placé dans le parcours. Il avait accéléré à l’extérieur, mais avait beaucoup versé à l’intérieur en ligne droite, ce qui a fait qu’il avait parcouru plus de terrain que prévu pour échouer à une tête du vainqueur. Parti prudemment, Carson City avait suivi tranquillement à l’arrière-garde côté corde. Il s’était retrouvé derrière un rideau de chevaux dans la dernière courbe et avait choisi de passer sur sa droite, mais il avait dû être repris sur plusieurs foulées à environ 200m du but lorsque le passage se referma devant lui. Il avait été redirigé à l’extérieur et s’était quelque peu rapproché, mais le but était arrivé trop tôt pour lui. Sir Earl Grey donnait l’impression de pouvoir l’emporter, mais il avait été incapable de maintenir le même rythme dans les 100 derniers mètres. Il se peut que le fait d’avoir couru avec le nez au vent ait joué contre lui. La selle de Hard Day’s Night s’était déplacée lorsqu’il avait été mis sous pression en tentant de surmonter le handicap de sa ligne extérieure. Il avait versé à l’intérieur et lorsqu’il avait été redressé, il commença à sautiller. Il avait perdu plusieurs longueurs, mais était parvenu à recoller au peloton. Il avait toutefois été gêné à 200m de l’arrivée suite à la chute d’un adversaire. Sans ces inconvénients, il aurait certainement pu faire l’arrivée. Political Power a raté sa mise en action après avoir donné un coup de pied dans sa stalle. De ce fait, il s’était retrouvé plus en retrait que prévu et a eu beaucoup de terrain à refaire. Il avait réalisé les meilleurs 600 derniers mètres pour se retrouver à un peu plus de 2L du vainqueur.

Les Retraits

1ere course : Charleston Hero, Golden Ball, Sierra Redwood, Varational, Dark Force, Newsman

2eme course : Shap Shap, Kruger Rand, National Approval, Sir Henry, Pajama Party

3eme course : Accountability, Rock On Geordies, Ravatak, Nadas

4eme course : Greys Inn Control, Pierneef

5eme course : Easy Lover, Assegai, Ole Gunnar , Sir Earl Grey

6eme course : Netflix, Paladin

7eme course : Shap Shap, Jiggery Pokery, Var’s Dream, Kruger Rand, Killroy

8eme course : Pajama Party, Bezamod, Power Dive, Catwalk Model, Charleston Hero, Golden Ball

Changements de harnachements

2eme course : BELLICOSITY (202) : Head Band Off, Blinkers again, Noseband again

3eme course : SEVEN OCEANS (301) : Pricker 1st time, CARSON CITY (304) : Side Winkers off, Blinkers again

4eme course : SIR EARL GREY (402) : Side Winkers off

5eme course : BELONG TO ME (507) : Drop Nosenband 1st time

7eme course : FORT OZARK (704) : Blinkers off,

8eme course : ANTON RUSKIN (801) : Blinkers off, NADAS (805) : Blinkers 1st time, POLITICAL POWER (807) : Head Band off, Blinkers 1st time, VARATIONAL (809) : Side Winkers off

Bonne impression

1ere course : Mount Hillaby, Var’s Dream, Kilroy, Rebel Alliance

2eme course : Bellicosity, Answeringenesis, Mystical Twilight

3eme course : Seven Oceans, Shreya’s Star, Burwaaz, Carson City, Avail,, Mount Fuji

4eme course : Entree, Sir Earl Grey, Phiri E Kwatile, Bono Vox

5eme course : Reim, One Cool Dude, Nordic Warrior, Blow Me away, Scotsnog, Belong To Me

6eme course : Prince Of Thieves, Ernie, Speed Limit, Hard Day’s Night, Jiggery Pokery

7eme course : Max Rapax, Burg, Racing For Fun, Valerin

8eme course : Rock On Geordies, Nadas, Shield Of Thunder, Political Power, Redwood Valley, Varational

Exotic Bets

LÉVÉ PILÉ (WIN)

Var’s Dream

Answeringenesis

Scotsnog

LÉVÉ PILÉ (PLACE)

Act Of Valor

Don’t Tell Mama

Burwaaz

Sir Earl Grey

One Cool Dude

Prince Of Thieves

Burg

Political Power

ROVING BANKER

Mount Hillaby

Mystical Twilight

Mount Fuji

Jay Jay’s Wild

Blow Me Away

Speed Limit

Valerin

Shield Of Thunder

LÉVÉ PILÉ (WIN + PLACE)

Var’s Dream (W)

Answeringenesis (W)

Burwaaz (P)

Sir Earl Grey (P)

Scotsnog (W)

Prince Of Thieves (P)

Burg (P)

Shield Of Thunder (P)