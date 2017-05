To follow this week

Kilroy, Schachar, Carson City, Hard Day’s Night, Newsman et Jullidar sont les chevaux que nous avions repérés la dernière fois. Kilroy effectuait sa rentrée sur le kilomètre, qui était visiblement trop court pour ses réelles aptitudes. Il avait dû être sollicité afin de demeurer au sein du peloton et n’avait pu influencer les résultats. On est en droit de penser que Kevin Ramsamy ne s’était pas montré bien inspiré sur Schachar. Il aurait dû attendre tranquillement à la corde dans le dernier virage au lieu de déboîter sa monture. Le passage s’est refermé devant lui et il a dû changer de route avant de terminer fort. Parti prudemment, Carson City avait suivi tranquillement à l’arrière-garde côté corde. Il s’était retrouvé derrière un rideau de chevaux dans la dernière courbe et avait choisi de passer sur sa droite, mais il avait dû être repris sur plusieurs foulées à environ 200m du but lorsque le passage se referma devant lui. Il avait été redirigé à l’extérieur et s’était quelque peu rapproché, mais le but était arrivé trop tôt pour lui. La selle de Hard Day’s Night s’était déplacée lorsqu’il avait été mis sous pression en tentant de surmonter le handicap de sa ligne extérieure. Il avait versé à l’intérieur et lorsqu’il avait été redressé, il commença à sautiller. Il avait perdu plusieurs longueurs, mais était parvenu à recoller au peloton. Il avait toutefois été gêné à 200m de l’arrivée suite à la chute d’un adversaire. Sans ces inconvénients, il aurait certainement pu faire l’arrivée. Newsman s’était montré lent au départ et s’était retrouvé à l’arrière-garde. Il avait donné l’impression d’avoir lâché son mors durant le parcours vu qu’il était constamment mis sous pression. Dans la ligne droite finale, il s’était dérobé sur la gauche et ne s’était pas employé comme il se devait. Mais quand il a mis la tête au travail, il a terminé fort pour prendre la troisième place. Jullidar était aligné dans une valeur nettement supérieure à celle où il s’était imposé lors du week-end international, d’où son léger handicap. Parti lentement, il n’avait pu tirer profit de sa ligne intérieure et s’était retrouvé parmi les derniers. Contraint d’attendre la ligne droite finale pour faire son effort, il avait donné un joli coup de reins pour gagner cinq rangs.

Les Retraits

1ère course : Marine Sky

2ème course : Criss Cross Man, Triad Of Fortune,Ready For Take Off, Prince George, Sacred Jewel, Pajama Party, My Man Alex, Seven League Boots, Captain’s Cronicle, Havana Breeze

3ème course : No Resistance, Racing For Fun, Kruger Rand, Criss Cross Man, Captain’s Cronicle

4ème course : Polar Palace, Jiggery Pokery, Kruger Rand

5ème course : Fortissimo

6ème course : Ernie, Netflix, Noah’s Ark, Paladin

7ème course : Rum Tum Tugger, Tembot, Jullidar

8ème course : Charleston Hero, Golden Ball, Kimberley, Logan, Alloy,Chap Trap, Redwood Valley, Varational, Brazo

Changements de harnachements

1ère course : BRAZO (102) : Side Winkers off, Blinkers again, Tongue-Tie again, VIGILANTE (105) : Tongue-Tie Off, Noseband off, Blinkers 1st time, CAPTAIN NERO (107) : Noseband off, Side winkers 1st time, Headband 1st time

2ème course : SUPREME POWER (205) : Pacifiers off, Blinkers again LAUGHISTHEANSWER (208) : Blinkers Off

3ème course : CARSON CITY (308) : Side Winkers Off

5ème course : BOUCLETTE TOP (503) : Side Winkers Off, Blinkers Again, BELONG TO ME (507) : Drop Noseband 1st time

6ème course : HARD DAY’S NIGHT (606) : Drop Noseband 1st time

7ème course : BEZAMOD (706) : Blinkers 1st time, SINGITA SWENI (705) : Tongue-Tie off LOGAN (7011) : Blinkers Off

8ème course : NEWSMAN (806) : Side Winkers 1st time

Bonne impression

1ère course : Alberts Day, Mr Oshkosh, Montante, Vigilante, Mc Naught

2ème course : Al Firenze, Kilroy, Dark Liability, Glen Coco

3ème course : Gameloft, Melson, Schachar, Var’s Dream, Carson City, Redwood Valley

4ème course : Entree, Evergreen, Noah’s Ark, Victory Team, Mr Bond, Racing For Fun

5ème course : Reim, One Cool Dude, Nordic Warrior, Blow Me Away, Scotsnog, Belong To Me, Alpha Pegasi

6ème course : Prince Of Thieves, Executive Power, Speed Limit, Hard Day’s Night, Jiggery Pokery

7ème course : League Of Legends, Bezamod, Seven League Boots, Prince Of Arabia, Catwalk Model

8ème course : Cape Horn, Newsman, Jullidar, Red China, Havana Breeze

Exotic Bets

LÉVÉ PILÉ (WIN)

Schachar

Scotsnog

Cape Horn

LÉVÉ PILÉ (PLACE)

Alberts Day

Al Firenze

Melson

Entree

Blow Me Away

Prince Of Thieves

Seven League Boots

Jullidar

ROVING BANKER

Montante

Dark Liability

Var’s Dream

Racing For Fun

Scotsnog

Speed Limit

Bezamod

Newsman

LÉVÉ PILÉ (WIN + PLACE)

Alberts Day (P)

Al Firenze (P)

Schachar (W)

Racing For Fun (P)

Scotsnog (W)

Prince Of Thieves (P)

Seven League Boots (P)

Cape Horn (W)