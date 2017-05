To follow this week

Silver Snaffles, Tabreek, Malak El Moolook, Kalinago, Hard Day’s Night et Open Heir sont les chevaux que nous avions repérés la dernière fois. Silver Snaffles avait trouvé une bonne position dans le parcours. Toutefois, il avait été sévèrement gêné à 450m de l’arrivée, quand il avait été poussé vers la lice. Il avait perdu sa position ainsi que tout intérêt à la suite de la course. Tabreek s’était montré ardent et s’était même retrouvé en troisième épaisseur. En dépit de ce mauvais parcours, il avait trouvé le moyen de terminer à 2,20L du vainqueur. Malak El Moolook n’avait pu surmonter le handicap de sa cinquième ligne et avait suivi en one off sur tout le trajet. Il s’était laissé surprendre au démarrage du futur gagnant et avait dû être sollicité afin de ne pas se laisser trop distancer. Son cavalier s’était toutefois avoué vaincu à mi-ligne droite, où il s’était montré moins convaincant. Le kilomètre était visiblement trop court pour les aptitudes de Kalinago, car il avait eu du mal à suivre le rythme dans la descente, où il avait perdu sa position. Il avait attendu la ligne droite pour lancer son attaque. Il était celui qui avait refait le plus de terrain sur la tête de la course, mais avait eu trop de retard à combler. La selle de Hard Day’s Night s’était déplacée lorsqu’il avait été mis sous pression en tentant de surmonter le handicap de sa ligne extérieure. Il avait versé à l’intérieur et lorsqu’il avait été redressé, il commença à sautiller. Il avait perdu plusieurs longueurs, mais était parvenu à recoller au peloton. Il avait toutefois été gêné à 200m de l’arrivée suite à la chute d’un adversaire. Sans ces inconvénients, il aurait certainement pu faire l’arrivée. Open Heir était enrobé à l’heure des présentations et arborait encore ses poils d’hiver. Il s’était montré lent au départ et s’était retrouvé parmi les derniers, mais avait profité du boulevard à la corde dans la ligne droite finale pour terminer dans le paquet.

Les Retraits

1ère course : Tornado Man, Dunraven, Lividus, The Blue Streak, Marine Sky

2ème course : Avail, Prince George, Anton Ruskin, Ocean Drive South, Kentucky Bluegrass, Captain's Cronicle, Chap Trap, Varational, Dark Force, Nation Glow, Young Royal

3ème course : No Resistance, Kruger Rand, Dealer’s Charm, Silver Dice, Accountability, Charles My Boy, Chester’s Wish

4ème course : Kalinago, Plain Of Wisdom, Anton Ruskin

5ème course : Olympic Bolt, Pierneef

6ème course : New Hampshire, Malak El Moolook, Jiggery Pokery

7ème course : Vettel

8ème course : Criss Cross Man, Elysian Park, Imperial Dancer, Charles My Boy, Plain Of Wisdom, Ready For Take Off, My Man Alex, Kentucky Bluegrass

9ème course : Rock On, Declarator, My Man Alex, Power Dive, Red Hot Poker, Masaar, Rebel Alliance, Avail, Dark Force, Young Royal

Changements de harnachements

1ère course : ANAFESTO(101) : Tongue-tie off, Earplugs off , BRAVE LEADER (102) : Blinkers off, Noseband off, Pacifiers again, ROY’S EXPRESS (104) : Blinkers 1st time, Pacifiers 1st time, RASTA REBEL (109) : Blinkers off, Noseband again

2ème course : ROCK ON(201) : Side Winkers 1st time

3ème course : IMPERIAL DANCER (307) : Blinkers off, Tongue-tie 1st time, MOI POWER (309) : Nicholson Bit off

4ème course : DEALER’S CHARM (407) : Blinkers off

5ème course : TABREEK (502) : Blinkers off, Sidewinkers Off, TOP JET (505) : Side Winkers off, Blinkers 1st time, KALINAGO (509) : Pacifiers off

6ème course : MEMPHIS MAFIA (605) : Blinkers 1st time, HARD DAY’S NIGHT (607) : Drop Noseband 1st time

8ème course : SEVEN OCEANS (801) : Pricker 1st time, NADAS(8010) : Blinkers 1st time

9ème course : ANTON RUSKIN (902) : Blinkers off, VARATIONAL (907) : Side Winkers off

Bonne impression

1ère course : Young Royal, Noordhoek Ice, Alberts Day, Halabaloo

2ème course : Declarator, Van Der Scaler, Red Hot Poker, Varational, Rebel Alliance

3ème course : Al Dangeur, Greatfiveeight, Elysian Park

4ème course : Pierneef, Silver Snaffles, Dawn Raid, Black Tractor

5ème course : Tabreek, Malak El Moolook, Oomph, Jiggery Pokery

6ème course : Prince Of Thieves, Ernie, Executive Power, Speed Limit, Hard Day’s Night

7ème course : Bulsara, Karraar, Open Heir, Rap Attack, Olympic Bolt

8ème course : Seven Oceans, Accountability, After Midnight, Mount Fuji, Avail

9ème course : Chap Trap, Varational, Masaar

Exotic Bets

LÉVÉ PILÉ (WIN)

Pierneef

Prince Of Thieves

Chap Trap

LÉVÉ PILÉ (PLACE)

Halabaloo

Red Hot Poker

Criss Cross Man

Dawn Raid

Top Jet

Executive Power

Olympic Bolt

Accountability

Varational

ROVING BANKER

Alberts Day

Van Der Scaler

Greatfiveeight

Navistar

Jiggery Pokery

Speed Limit

Karraar

After Midnight

Captain’s Cronicle

LÉVÉ PILÉ (WIN + PLACE)

Alberts Day (P)

Red Hot Poker (P)

Greatfiveeight (P)

Pierneef (W)

Jiggery Pokery (P)

Prince Of Thieves (W)

Olympic Bolt (P)

Accountability (P)

Chap Trap (W)