To follow this week

Shreya’s Star, Maxamore, In Your Dreams et Pride Rock sont les chevaux que nous avions repérés la dernière fois. Shreya’s Star arborait une robe améliorée, signe qu’il était en progrès. Parti prudemment de sa ligne extérieure, il s’était contenté de suivre en queue de peloton. Malgré le manque de rythme, il avait été l’auteur d’une bonne fin de course pour compléter le quarté. Maxamore avait fait preuve d’une bonne vitesse initiale à ses débuts. Son jockey avait pris la décision de durcir davantage l’épreuve à mi-parcours. Cette tactique n’avait pas été à son avantage et comme son jockey s’est servi de la cravache à main droite, il avait déversé sur sa gauche en fin de parcours. In Your Dreams effectuait son retour après 11 semaines. Il avait misé sur sa fraîcheur pour s’emparer du commandement, mais avait été gêné une première fois dans la descente lorsque Strum s’était rabattu devant lui, puis à 150m du but où il avait perdu sa position. N’étaient ces incidents, il aurait pu prétendre à un podium. Pride Rock avait été engagé dans une valeur supérieure. Bien placé dans le parcours, il aurait dû attendre avant de porter son attaque au lieu de déboîter dans le dernier virage. Il avait pointé en tête, mais n’avait pu prolonger son effort.

Retraits

1e course : Rasta, Rebel, Spin A Coin, Lividus, Commodus, Agincourt, Marine Sky, The Blue Streak, Lord Wellington, Bright And Blue, Put Foot Singe.

2e course : Don’t Tell Mama, Aspara, Burwaaz, Pride Rock, Al Firenze, Marron, Rum Tum Tugger.

3e course : Zen Master, Redwood Valley, Rob’s Jewel, Rock On Geordies, Skip The Red, Roman Silvanus, Succession Plan, Brave Leader

4e course : Noah’s Ark, Night Chapel, Ice Run.

5e course : Oomph, In The Loop.

7e course : Glorious Goodwood, Emaar, Impressed, Shreya’s Star, League Of Legends, Kentucky Bluegrass, Brave Leader.

8e coure : Punter’s King, Anafesto, Halabaloo, Roy’s Express, Mr Oshkosh, Bright Shining, Mc Naught, Pageantry.

Changement de harnachement

1e course : ANAFESTO (102) : Side Winkers off, Blinkers again.

2e course : ICE RUN (202) : Tongue Tie 1st time, ZEN MASTER (206) : Blinkers off, Side Winkers 1st time.

3e course : PIMPERNEL (304) : Blinkers again.

4e course : ALLENBY PARK (403) : Drop Noseband 1st time.

5e course : OLYMPIC BOLT (506) : Blinkers 1st time.

6e course : NIGHT CHAPEL (604) : Side Winkers off, Blinkers, Drop Noseband & Tongue Tie 1st time.

7e course : ASPARA (702) : Noseband off, Side Winkers 1st time.

8e course : SPIN A COIN (802) : Blinkers off, COMMODUS (804) : Side Winkers & Tongue Tie off, Blinkers again, Pacifiers 1st time, LORD WELLINGTON (808): Pricker again.

Bonne impression

1e course : Punters King, Halabaloo, Mr Oshkosh, Bright Shining, Pageantry

2e course : Shreya’s Star, Ice Run, Maxamore, It’s My Party, Skip The Red

3e course : Charleston Hero, Bezamod, Pimpernel, Kentucky Bluegrass

4e course : Evergreen, Allenby Park, Aware, Schachar, In Your Dreams, Promissory, Nottinghamshire

5e course : Gharbee, Pierneef, Awesome Power, Ready To Attack, Olympic Bolt, Candy Rock, Jolie Roger

6e course : Oomph, Act Of Loyalty, Gimme Green, Rob’s Jewel

7e course : Viento Magico, Burwaaz, Cula, Pride Rock, Top The The Rock, Rock Hard, Redwood Valley, Roman Silvanus

8e course : Rasta Rebel, Spin A Coin, Lividus, Commodus, Marine Sky, Bright And Blue, Put Foot Singe

Exotic Bets

LÉVÉ PILÉ (WIN)

Maxamore

Oomph

Redwood Valley

LÉVÉ PILÉ (PLACE)

Pageantry

Skip The Red

League Of Legends

Nottinghamshire

Pierneef

Act Of Loyalty

Top Of The Rock

Marine Sky

ROVING BANKER

Halabaloo

Ice Run

Bezamod

In Your Dreams

Ready To Attack

Gimme Green

Burwaaz

Lividus

LÉVÉ PILÉ (WIN + PLACE)

Pageantry (P)

Maxamore (W)

Bezamod (P)

Nottinghamshire (P)

Pierneef (P)

Oomph (W)

Redwood Valley (W)

Marine Sky (P)