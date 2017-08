To follow this week

Caracal, Swinging Captain, Son Of Sardar, Glorious Goodwood et Spin A Coin sont les chevaux que nous avions repérés la dernière fois. Caracal s’était élancé avec un retard par rapport au reste du lot et s’était contenté de suivre en arrière-garde. Il aurait pu prétendre à la victoire si le passage ne s’était pas refermé devant lui à 150m du but. Swinging Captain s’était retrouvé en épaisseur durant une partie de la course avant de trouver les barres à ses débuts. Il s’était montré plutôt accrocheur et avait été crédité d’une bonne course. Il pourrait préférer une distance allongée. Son Of Sardar n’était qu’à la deuxième sortie de sa carrière. Parti prudemment, il avait suivi tranquillement en queue du peloton. Il avait été trop distancé pour influencer les résultats, mais aurait pu mieux conclure si son cavalier n’avait pas posé les rênes à 100m du but. Glorious Goodwood, qui courait sans œillères, s’était montré lent au départ et il s’était retrouvé plus en retrait que prévu. Aligné dans un champ compétitif, il n’avait pas été ridicule lors de l’emballage final pour se retrouver à un peu plus de 2L du vainqueur. Les 1500m étaient visiblement trop courts pour les réelles aptitudes de Spin A Coin. Du reste, il avait dû fournir un gros effort pour se placer sur l’arrière main du meneur, son compagnon d’entraînement Put Foot Singe. Certes, il avait été incapable de changer de vitesse au sprint final et avait terminé bon dernier, mais il n’avait pas été surclassé à l’arrivée.

Retraits

1e course : Prince Ariano, Ramaas, Son Of Sardar, Spin A Coin.

2e course : Gstaad, Starsky, Zagazig, Swinging Captain.

3e course : Maestro’s Salute, Seeking The Dream, Talbec, Avail, Chester’s Wish.

4e course : Netflix.

6e course : Mountain Master

7e course : Seeking The Dream, Emaar, Prince Of Arabia, Caracal

8e course : Rock On Geordies, Gstaad, Jungle Path, Succession Plan, Secret Idea, Without A Doubt, Jullidar

Changement de harnachements

1e course : SEA PASS (102) : Pacifiers, Tongue Tie & Noseband off, ZAGAZIG (105) : Blinkers 1st time, JULLIDAR (109) : Pacifiers, Blinkers again, ROY’S EXPRESS (110) : Pacifiers off, Tongue Tie again.

2e course : WITHOUT A DOUBT (205) : Side Winkers 1st time, RAMAAS (206) : Blinkers off, Side Winkers 1st time, Tongue Tie again, SIERRA REDWOOD (207) : Noseband off, Side Winkers again.

3e course : MOI POWER (303) : Noseband again, GUILTY AS CHARGED (304) : Drop Noseband off.

4e course : RAP ATTACK (405) : Blinkers off.

5e course : SHEER TROUBLE (510) : Side Winkers off.

6e course : M L JET (605) : Noseband off, Drop Noseband 1st time, DISCO AL (606) : Blinkers off, Drop Noseband 1st time, OPEN HEIR (607) : Gag Bit 1st time, QATAR SPRINGS (608) : Blinkers 1st time, TABREEK (609) : Side Winkers off, NETFLIX (610) : Noseband off, Blinkers 1st time

8e course : MY MAN ALEX (807) : Blinkers off, Side Winkers, Head Band & Ear Plugs 1st time.

Bonne impression

1e course : Alberts Day, Sea Pass, St Arnault, Zagazig, Noordhoek Ice, Swinging Captain, Jullidar

2e course : Succession Plan, Without A Doubt, Ramaas, Sierra Redwood, Storm Clipper, Son Of Sardar

3e course : Our Jet, Dealer’s Charm, Moi Power, Glorious Goodwood, Lee’s Star, Emaar

4e course : Independence, Trackmaster, Dawn Raid, Rap Attack, Parker

5e course : One Cool dude, Nordic Warrior, Captain Magpie, Karraar, Easy Lover, Speed Limit, Dreamforest

6e course : Parachute Man, Scotsnog, Solar Star, Enaad, Disco Al, Tabreek

7e course : Avail, Aficionado, Silver Dice, Saarikh

8e course : Golden Ball, Rebel Alliance, Blue Jeans, Ocean Hunter, Logan, Starsky

Exotic Bets

LÉVÉ PILÉ (WIN)

Without A Doubt

Lee’s Star

One Cool Dude

Parachute Man

LÉVÉ PILÉ (PLACE)

Noordhoek Ice

Sierra Redwood

Dealer’s Charm

Trackmaster

Karraar

Disco Al

Saarikh

Golden Ball

ROVING BANKER

Albert Day

Storm Clipper

Emaar

Independence

Captain Magpie

Disco Al

Spin A Coin

Rebel Alliance

LÉVÉ PILÉ (WIN + PLACE)

Noordhoek Ice (P)

Without A Doubt (W)

Lee’s Star (W)

Trackmaster (P)

One cool Dude (W)

Parachute Man (W)

Saarikh (P)

Golden Ball (P)